Александр Лукашенко: многовекторность – это не так, как это понимают иногда разного рода эксперты, что один вектор на Запад, второй – на Восток

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша многовекторность исходит из экономических интересов. Мы экспортоориентированная страна. Многовекторность – это не так, как это понимают иногда разного рода эксперты: что один вектор на Запад, второй – на Восток. Да нет. Многовекторность – это способность государства действовать во всех направлениях. Если вектор западный пытаются свернуть (не по нашей вине, мы об этом говорили), ну что ж. Основной наш партнер – на Востоке, вы знаете (братская Россия), у нас очень серьезно растет товарооборот с Китайской Народной Республикой, сейчас мы прорабатываем очень серьезные направления сотрудничества с Индией, есть интерес по многим позициям.

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