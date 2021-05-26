Александр Лукашенко: многовекторность – это не так, как это понимают иногда разного рода эксперты, что один вектор на Запад, второй – на Восток

Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной – 26 мая шел детальный и очень важный разговор с участием Александра Лукашенко в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Рачков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Как будет выстраиваться внешняя политика нашей страны? Какой она будет? Сохранится ли ее многовекторность? Спасибо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша многовекторность исходит из экономических интересов. Мы экспортоориентированная страна. Многовекторность – это не так, как это понимают иногда разного рода эксперты: что один вектор на Запад, второй – на Восток. Да нет. Многовекторность – это способность государства действовать во всех направлениях. Если вектор западный пытаются свернуть (не по нашей вине, мы об этом говорили), ну что ж. Основной наш партнер – на Востоке, вы знаете (братская Россия), у нас очень серьезно растет товарооборот с Китайской Народной Республикой, сейчас мы прорабатываем очень серьезные направления сотрудничества с Индией, есть интерес по многим позициям.
Читайте также:
Президент Беларуси: «Мы оказались на передовой новой, не холодной, уже ледяной войны»
Александр Лукашенко: «У нас только один вопрос западным политикам: вы это экспромтом делали или всё готовилось заранее?»
Александр Лукашенко: в ситуации с посольством Латвии, которое было выдворено, Беларусь поступила как суверенное национальное государство