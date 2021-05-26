Александр Лукашенко: «У нас только один вопрос западным политикам: вы это экспромтом делали или всё готовилось заранее?»
Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной. Об этом 26 мая шел детальный и очень важный разговор с участием Александра Лукашенко в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Бешанова, корреспондент:
Посадка самолета стала триггером для очередного удушающего приема против Беларуси. Большинство высокопоставленных политиков ЕС в унисон грозят Минску «последствиями» и трясут очередным пакетом санкций.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас только один вопрос западным политикам: вы это экспромтом делали или все готовилось заранее? Повод для витка агрессии? Для экономического шантажа и давления? Или это, как я уже сказал, должен был быть новый триггер для протестов в Беларуси? А может быть первое, второе и третье? Скорее всего. Если все так и вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента – МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Нам надо за это заплатить.
Откровенно скажу: нас ждут непростые времена. На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому, что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого не хотим, мы этого наелись. А потому, что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора. Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно. И об этом должны думать не только мы. И это задача не только Беларуси. От белорусов требуется одно – правильное понимание ситуации и единство в обществе. Всякие санкции – временные трудности, мы с ними справимся, как это было до сих пор.