Александр Лукашенко: «У нас только один вопрос западным политикам: вы это экспромтом делали или всё готовилось заранее?»

Новости Беларуси. О переходе красных линий, лишении здравого смысла и новом формате войны – современной гибридной. Об этом 26 мая шел детальный и очень важный разговор с участием Александра Лукашенко в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Посадка самолета стала триггером для очередного удушающего приема против Беларуси. Большинство высокопоставленных политиков ЕС в унисон грозят Минску «последствиями» и трясут очередным пакетом санкций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас только один вопрос западным политикам: вы это экспромтом делали или все готовилось заранее? Повод для витка агрессии? Для экономического шантажа и давления? Или это, как я уже сказал, должен был быть новый триггер для протестов в Беларуси? А может быть первое, второе и третье? Скорее всего. Если все так и вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента – МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Нам надо за это заплатить.