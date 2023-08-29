«Платите золотом, привозите его из своих резервов в Лондоне». Почему страны БРИКС отказываются от доллара?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Стоит напомнить, ВВП стран БРИКС. Какую мы картину имеем на данный момент?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Да, мы говорим о том, что на сегодня ВВП стран БРИКС составляет, как мы видим, порядка 26 %. Но есть такой момент, что как раз расширение БРИКС приводит к тому, что для того, чтобы усилить свою роль в этом глобальном мире, нужны те государства, которые помогут выйти на новый уровень, на достижение новых результатов. Но, к сожалению, мы также можем увидеть, что эти отношения между странами БРИКС не настолько эффективны, как между ними и третьими странами. И это тоже на сегодня задача БРИКС, чтобы исправить, улучшить эту ситуацию, чтобы действительно эта цифра, что БРИКС занимает ведущее место в глобальной экономике, она действительно была реальной, а не номинальной. Надежда Сасс:

И вы знаете, сейчас хотела бы, чтобы мы вместе с вами услышали фрагмент беседы, зимбабвийский блогер, предприниматель Джошуа Мапонг высказался о значении доллара в экономике.

Джошуа Мапонг, блогер, предприниматель (Зимбабве):

Сейчас экономика работает на ложной идее Никсона, который перевел американский доллар с золотой основы на бумажную. Поэтому американцам не нужно никакого подкрепления для своей экономики. Все, что им нужно, это подойти к ксероксу, отксерокопировать еще больше бумажек. И скоро наступит момент, когда все золото, украденное европейцами, вернется в Африку. Когда мы будем продавать вам нашу кукурузу, наши цветы, наш уголь, мы не хотим, чтобы на нашем счету лежали какие-то проклятые бумажные деньги. Платите золотом, привозите его из своих резервов в Лондоне, в Лиссабоне, в Нью-Йорке, во Франкфурте. Вам нужны железная руда и марганец, нам нужны слитки золота. Надежда Сасс:

Как можно оценивать подобную позицию? Она абсолютно честная, возможно, даже в чем-то жесткая и популистская, но это правда.

Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:

Абсолютная позиция, которая сейчас очень часто обсуждается, потому что государства, которые торгуют сырьем, они, конечно же, уводят очень ценные руды, полезные ископаемые, энергоносители и прочее. А в итоге они получают взамен даже не технологии, даже не какие-то особые условия или преференции, а некие бумажки, которые они потом должны потратить для того, чтобы закупить какие-то товары на тех же самых биржах. Если мы говорим о золоте, то и золото этих государств тоже, как правило, хранится, например, в Лондоне. И, соответственно, они таким образом находятся в тотальной зависимости, финансово в том числе, от своих бывших метрополий. А поэтому, конечно, это ситуация перекоса, которая складывалась очень длительный период времени. Да, мы говорим о том, что империи разрушились, но финансовые отношения и финансовый диктат тех государств, которые формировали эти империи, которые были метрополиями, он действительно сохраняется. И именно по этой причине невозможно как-то побороть эту ситуацию, кроме как не проводить эту эффективную политику дедолларизации. Опять же, это будет очень длительный процесс, потому что у нас в БРИКС рассматривался вопрос про дедолларизацию аж с 2011 года. Но при этом все-таки те проекты, которые предполагалось проводить, были с увязкой не только национальной валюты, но и с программами Всемирного банка МВФ. Также мы говорили о работе, например, Нового банка развития БРИКС, который тоже фактически давал средства на инфраструктурные проекты, многие африканские государства благодаря этому участию через ЮАР получали возможность взаимодействовать с БРИКС, выдавались эти средства для проектов по принципам, которые были разработаны МВФ. По этой причине мы видим, что даже в рамках БРИКС те первые робкие шаги, связанные с отходом от доллара, были действительно робкими, даже принципы, по которым формировались многие программы и проекты, были списаны с международных программных проектов, поэтому от них очень сложно было уходить. И медленно, постепенно, но верно, мы видим, как увеличивается число взаиморасчетов в национальных валютах. Сейчас мы говорим о том, что новые страны, подключаются и заключают друг с другом соглашения о расчетах в национальных валютах – БРИКС для этого стал площадкой. Поэтому, конечно, постепенно, очень медленно все большее число стран и все большее число сделок выходят из долларовой зоны. И это очень важный и принципиальный момент. Конечно, это не так быстро, но может быть, это не должно происходить быстро, это все происходит постепенно, поэтапно и, конечно, нужны страховочные инструменты, чтобы не обрушить в миг всю экономику, все экономические связи, которые были ранее. Поэтому процесс идет, та самая дедолларизация происходит. Надежда Сасс:

А какие возможные сроки в обозримом будущем можно рассматривать, дабы проститься с тем же известным долларом?