«Платите золотом, привозите его из своих резервов в Лондоне». Почему страны БРИКС отказываются от доллара?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Стоит напомнить, ВВП стран БРИКС. Какую мы картину имеем на данный момент?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Да, мы говорим о том, что на сегодня ВВП стран БРИКС составляет, как мы видим, порядка 26 %. Но есть такой момент, что как раз расширение БРИКС приводит к тому, что для того, чтобы усилить свою роль в этом глобальном мире, нужны те государства, которые помогут выйти на новый уровень, на достижение новых результатов. Но, к сожалению, мы также можем увидеть, что эти отношения между странами БРИКС не настолько эффективны, как между ними и третьими странами. И это тоже на сегодня задача БРИКС, чтобы исправить, улучшить эту ситуацию, чтобы действительно эта цифра, что БРИКС занимает ведущее место в глобальной экономике, она действительно была реальной, а не номинальной.
Надежда Сасс:
И вы знаете, сейчас хотела бы, чтобы мы вместе с вами услышали фрагмент беседы, зимбабвийский блогер, предприниматель Джошуа Мапонг высказался о значении доллара в экономике.
Джошуа Мапонг, блогер, предприниматель (Зимбабве):
Сейчас экономика работает на ложной идее Никсона, который перевел американский доллар с золотой основы на бумажную. Поэтому американцам не нужно никакого подкрепления для своей экономики. Все, что им нужно, это подойти к ксероксу, отксерокопировать еще больше бумажек. И скоро наступит момент, когда все золото, украденное европейцами, вернется в Африку. Когда мы будем продавать вам нашу кукурузу, наши цветы, наш уголь, мы не хотим, чтобы на нашем счету лежали какие-то проклятые бумажные деньги. Платите золотом, привозите его из своих резервов в Лондоне, в Лиссабоне, в Нью-Йорке, во Франкфурте. Вам нужны железная руда и марганец, нам нужны слитки золота.
Надежда Сасс:
Как можно оценивать подобную позицию? Она абсолютно честная, возможно, даже в чем-то жесткая и популистская, но это правда.
Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:
Абсолютная позиция, которая сейчас очень часто обсуждается, потому что государства, которые торгуют сырьем, они, конечно же, уводят очень ценные руды, полезные ископаемые, энергоносители и прочее. А в итоге они получают взамен даже не технологии, даже не какие-то особые условия или преференции, а некие бумажки, которые они потом должны потратить для того, чтобы закупить какие-то товары на тех же самых биржах. Если мы говорим о золоте, то и золото этих государств тоже, как правило, хранится, например, в Лондоне. И, соответственно, они таким образом находятся в тотальной зависимости, финансово в том числе, от своих бывших метрополий. А поэтому, конечно, это ситуация перекоса, которая складывалась очень длительный период времени. Да, мы говорим о том, что империи разрушились, но финансовые отношения и финансовый диктат тех государств, которые формировали эти империи, которые были метрополиями, он действительно сохраняется. И именно по этой причине невозможно как-то побороть эту ситуацию, кроме как не проводить эту эффективную политику дедолларизации. Опять же, это будет очень длительный процесс, потому что у нас в БРИКС рассматривался вопрос про дедолларизацию аж с 2011 года. Но при этом все-таки те проекты, которые предполагалось проводить, были с увязкой не только национальной валюты, но и с программами Всемирного банка МВФ.
Также мы говорили о работе, например, Нового банка развития БРИКС, который тоже фактически давал средства на инфраструктурные проекты, многие африканские государства благодаря этому участию через ЮАР получали возможность взаимодействовать с БРИКС, выдавались эти средства для проектов по принципам, которые были разработаны МВФ. По этой причине мы видим, что даже в рамках БРИКС те первые робкие шаги, связанные с отходом от доллара, были действительно робкими, даже принципы, по которым формировались многие программы и проекты, были списаны с международных программных проектов, поэтому от них очень сложно было уходить. И медленно, постепенно, но верно, мы видим, как увеличивается число взаиморасчетов в национальных валютах. Сейчас мы говорим о том, что новые страны, подключаются и заключают друг с другом соглашения о расчетах в национальных валютах – БРИКС для этого стал площадкой. Поэтому, конечно, постепенно, очень медленно все большее число стран и все большее число сделок выходят из долларовой зоны. И это очень важный и принципиальный момент. Конечно, это не так быстро, но может быть, это не должно происходить быстро, это все происходит постепенно, поэтапно и, конечно, нужны страховочные инструменты, чтобы не обрушить в миг всю экономику, все экономические связи, которые были ранее. Поэтому процесс идет, та самая дедолларизация происходит.
Надежда Сасс:
А какие возможные сроки в обозримом будущем можно рассматривать, дабы проститься с тем же известным долларом?
Юлия Абухович:
Дело в том, что когда мы говорим о долларе, мы должны понимать, что это не только сегодня уже с такими плохими комментариями денежная единица, но это прежде всего эталон, по которому очень много лет рассчитывались все связи, все экономические, все любые другие отношения. Даже сами члены БРИКС заявляют сегодня, что, к сожалению, как выразился один из финансистов БРИКС, доллар заложен в генетическом коде самого БРИКС, потому что 70 % резервов все равно пересчитываются в доллар. И когда говорят о переходе на какую-то денежную единицу, они не говорят о валюте, это даже не рассматривается, говорят о единице. То есть такой технический инструмент, который позволит пересчитывать долги, обязательства в технической единице. Всегда приводится в пример тот же ЕС, сколько ЕС шел, чтобы создать свою единую валюту – евро, которая сегодня существует. То есть доллар будет уходить, мы это видим сегодня, но он будет уходить очень долго, потому что слишком много завязано на этой мировой валюте. Вне зависимости от того, что мы будем говорить, что он это просто бумажки, что озвучил блогер, что они понимают, что возвращаются к тому, когда те, кто открывал новые земли, обменивали на бусы то, что предлагали страны развивающиеся на сегодня. То есть им обидно и больно понимать, что они продают за копейки и то, что вот эта валюта, которую им продают, они потом ее могут использовать, но не смогут купить технологии, потому что они гораздо дороже, чем те деньги, которые они выручили за сырье, из которого будут делать все те же высокие технологии. То есть для них приходит понимание, это замечательно. Еще раз повторимся, что доллар уходит, он когда-нибудь уйдет, не так скоро. Правильно было сказано, что мы обрушим всю мировую систему, потому что так внезапно, с кондачка это решать нельзя, делать нельзя, надо приходить постепенно. И мы видим, что одним из инструментов является переход на национальные валюты, это уже инструмент ухода, обхода каких-то определенных барьеров, это начало. И это начало положено тому, что будет развиваться система ухода от доллара.
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