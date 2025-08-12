США в день встречи Путина с Трампом закроют небо над Анкориджем на Аляске

15 августа США закроют доступ в воздушное пространство над Анкориджем (Аляска) в связи с визитом президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральное управления гражданской авиации США.

Действие ограничений будет распространяться на радиус 48 км и высоту до 5,5 км и будет снято 16 августа.

Ранее о планах встретиться с Путиным на Аляске заявлял Трамп, что было подтверждено представителем российской стороны. Главной темой беседы станет поиск путей мирного урегулирования конфликта в Украине.

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