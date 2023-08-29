«Это сознательное решение – не приезжать». Эксперты рассказали, почему Путина не было на саммите БРИКС

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. На этой неделе в ЮАР состоялся 15-й саммит БРИКС. Приглашения посетить Южно-Африканскую Республику получили свыше 60 глав государств и правительств. Однако на саммит не приехал президент России. Дело в том, что ЮАР – участница Римского статута. В случае прибытия Владимира Путина местные власти были бы обязаны задержать его по ордеру Международного уголовного суда, который подозревает российского лидера в совершении военных преступлений в Украине. Вместо него Россию на форуме представил министр иностранных дел Сергей Лавров. Впервые приняла участие в мероприятиях саммита БРИКС и Беларусь. По поручению президента, нашу делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Алейник. Саммит на высшем уровне продолжался три дня. А в конце была проведена встреча «друзей БРИКС». Ее цель – усилить позиции глобального Юга и создать более справедливый международный порядок. Именно поэтому главной темой этого саммита, а так же курс объединения в целом – это расширение за счет новых членов. Сейчас в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. А за последнее время заявки на вступление в БРИКС подали более 23 стран. Среди них и Беларусь. Сергей Алейник: Беларусь рассчитывает на скорейший прием в БРИКС – подробности здесь. Согласно итоговому документу саммита, в БРИКС вступят Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Эфиопия. Таким образом, объединение расширится в два раза. Одним из основных критериев выбора стал географический фактор – соблюдение регионального баланса внутри БРИКС.

Буси Мабуза, председатель Делового совета БРИКС:

Объединение БРИКС с его растущим влиянием может внести значимый вклад в будущее глобального устойчивого развития. А новые заявки только укрепят сотрудничество, которое нам необходимо для устойчивого будущего. Очень важно, что все страны сами постучали в двери БРИКС.

В центре внимания саммита также были экономические вопросы. В настоящее время ведутся работы по переходу стран БРИКС на взаиморасчеты в национальных валютах и созданию Фонда облигаций в национальных валютах. Также сейчас прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран объединения. Скорее всего, она будет подкреплена золотом. По мнению многих экспертов, это поможет защитить страны БРИКС не только от санкционных рисков, связанных с расчетами в долларах и евро, но и от прямого вмешательства коллективного Запада, тем самым сломив денежную гегемонию США.

Ябаги Юсуф Сани, национальный председатель Демократической партии действий, (Нигерия):

Основная цель БРИКС – ускорить развитие и обеспечить независимость стран объединения. Мы должны иметь возможность торговать между собой, не используя доллар. Это поможет раскрыть потенциал других стран. Вот почему БРИКС действительно является долгожданным развитием для всего мира, а не только для Африки. Без внимания не осталась и тема глобальной и региональной безопасности. В частности, борьба с терроризмом и экстремизмом. В БРИКС подчеркнули, что при противодействии терроризму необходим комплексный подход, который должен исключать двойные стандарты. При этом особое внимание следует уделять социальным сетям, которые используются террористическими группировками для вербовки новых членов и подстрекательства к насилию. Обсуждался и украинский конфликт. Многие страны, в том числе Китай, Бразилия и ЮАР вновь выступили с мирными инициативами по этому вопросу. И как отметили эксперты по итогам саммита, в ближайшее время влияние БРИКС сильно возрастет. Уже сейчас в странах-участницах объединения проживает более 40 процентов населения планеты. Государства БРИКС также обеспечивают свыше трети мирового ВВП. А после новых заявок значение и влияние БРИКС в мире возрастет еще больше. Надежда Сасс, СТВ:

Обсудим ключевые моменты, которые мы постарались охватить в нашем сюжете. Как стоит расценивать в итоге решение российского лидера не ехать на саммит БРИКС в ЮАР? Или сами южноафриканцы убедили российского лидера не приезжать?

Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:

Я думаю, что это сознательное решение – не приезжать. Поскольку тогда вместо саммита мы бы наблюдали международный скандал, который так или иначе в каком-то виде был бы представлен. Конечно, в данном случае, поскольку речь идет об обсуждении очень серьезных вещей, переводить это обсуждение на личность президента России было неуместно. Я думаю, поэтому было принято такое рациональное решение – не возбуждать эту излишнюю эмоциональность, потому что если мы посмотрим сейчас на публикации западных СМИ, то мы видим очень злобные публикации о том, что кто-то куда-то не пришел, кто-то куда-то не приехал. Они пытаются уловить, что какие-то деятели где-то не поучаствовали, делают из этого выводы, что БРИКС – несерьезная организация. Понимаем, что в данном случае лучше было бы не провоцировать, дополнительный скандал не создавать. Надежда Сасс:

Важно отметить, что Путин четко сказал, что в целом организация БРИКС никому себя не противопоставляет и ни с кем не соперничает. Можно ли трактовать это так, что в отличие от шумных тех же говорящих голов на российских ток-шоу сам президент видит БРИКС именно как альтернативу «Большой семерки», не как платформу для врагов Запада?