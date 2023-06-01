Петровский: самое главное, что Президент говорит о рисках и угрозах. Чего ожидать от выборов в 2024 и 2025 годах?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости спецоперации и военную разведку. В гостях политолог Петр Петровский и сербский снайпер, участник СВО Деян Берич.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости спецоперации и военную разведку. В гостях политолог Петр Петровский и сербский снайпер, участник СВО Деян Берич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Террористическая угроза актуальна для Беларуси на протяжении уже нескольких лет. Мы все помним этих Автуховичей, Олиневичей. Но, как показывает практика, тогда это был еще детский сад. Сейчас уже конкретно формирования готовятся. Мы недавно видели историю с Мачулищами, историю в Гродно, мы слышали, как Президент рассказал о схронах с оружием, которые взяли в России, в Брянской области. Кстати, интересно. Сегодня белорусские чекисты получили награды Российской Федерации, что тоже наводит нас на интересные мысли. Петр, а вот что касается терроризма…
Петр Петровский, политолог:
Мы просто переходим на новую планку противостояния. Если до этого она включала гибридные политические методы, то есть майданы, цветные революции, бунты, которые должны были просто прикрыть госпереворот ширмой якобы народного восстания, то теперь мы переходим на экзистенциальный уровень, когда вооруженное противостояние гибридного типа происходит в отношении Беларуси, белорусской независимости и суверенитета.
Что нам ожидать? У нас 2024 год – выборы в парламент и местные советы, 2025 год – выборы Президента. Что они готовят? Мы разгромили их агентов внутри страны, их сети для такого политического гибридного противостояния белорусскому государству. И теперь они будут использовать диверсионно-террористические методы, будут пытаться создавать сети, чтобы подрывать избирательные участки, запугивать членов комиссии, кандидатов, простых избирателей. Их задача – чтобы никто не пришел на избирательные участки. Вот что они будут делать. Это не будут майданы, какие-то кандидаты от оппозиции. Это будут делать швецы и им подобные. Мы к этому должны быть готовы.
Самое главное, что Президент, в отличие от некоторых бюрократов, четко говорит: есть риски, есть угрозы, и нам надо быть готовыми, мобилизованными, каждый должен находиться на своем месте, но знать, как действовать в такой ситуации. Не паниковать, не впадать в истерику, а понимать, что если Беларусь хочет выжить в этой ситуации, она должна быть Брестской крепостью. Общество должно быть на первом этапе консолидировано, потом консолидация должна перейти в мобилизацию.
Не в военную мобилизацию, а то некоторые начнут кричать, что у Азаренка в эфире призывают к военной мобилизации в Беларуси. Мы говорим про общественно-политическую, социально-экономическую мобилизацию.
Если мы это сделаем, мы будем психологически готовы. Тогда эффекта внезапности их терактам, диверсиям, негативным действиям не будет. А как они будут это подавать? Вот, посмотрите, партизаны, куртизаны какие-то вылезли. Они так будут это все преподносить. Но мы должны четко понимать, что да, белорусы – это народ геополитических партизан, а они, беглые, это полицаи. Их образ – полицая, предателя.
Григорий Азаренок:
Образ… Их символы, герои, информационная обслуга, идеи!
Петр Петровский:
Вот, этот фундаментальный водораздел имеется.
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