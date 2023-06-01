Лукашенко о «свядомых» в России: чего вы руководство осуждаете? Вы вчера были ярыми сторонниками этой операции

Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко о работе спецслужб СНГ: «Запад об этих контактах мало знает, поэтому не так бесится».
Александр Лукашенко возвращает присутствующих на десятилетия назад, заставляя хоть на мгновения призадуматься, имели ли бы место сегодняшние события, сложись тогда все иначе, будь чуть дальновиднее отдельные личности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы здесь, рядом, мы видели все, что здесь происходило. Тот, даже не помаранчевый, а коричневый переворот, который произошел. Мы видели, к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде. Но для народа я всегда говорю проще, на примере России. Все с 2014 года выли, кричали, стонали, особенно (как у нас говорят) «свядомыя». Такие умные все: защитить русского человека на Донбассе. Ведь они подталкивали к этому прежде всего. И у нас тоже такие были. Ну, защитили. И где эти «свядомыя», умные, продвинутые оказались? Кто через Лачинский коридор побежал, кто через Беларусь пытался бежать, но, благо, у нас с Россией жесткие правила… Начинают осуждать руководство России – кто из Израиля, кто из Грузии. Осуждать руководство России. А чего вы осуждаете? Вы вчера были ярыми сторонниками этой операции. Во-вторых, ну представьте себе: если бы в Мексике начали издеваться над гражданами США или американцами? Той Мексики давно бы уже не существовало. Вот простая мотивация для народа (подробности здесь).