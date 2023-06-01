Лукашенко о «свядомых» в России: чего вы руководство осуждаете? Вы вчера были ярыми сторонниками этой операции

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы здесь, рядом, мы видели все, что здесь происходило. Тот, даже не помаранчевый, а коричневый переворот, который произошел. Мы видели, к чему Украину подводят. Видели, кто был в авангарде. Но для народа я всегда говорю проще, на примере России. Все с 2014 года выли, кричали, стонали, особенно (как у нас говорят) «свядомыя». Такие умные все: защитить русского человека на Донбассе. Ведь они подталкивали к этому прежде всего. И у нас тоже такие были. Ну, защитили. И где эти «свядомыя», умные, продвинутые оказались? Кто через Лачинский коридор побежал, кто через Беларусь пытался бежать, но, благо, у нас с Россией жесткие правила… Начинают осуждать руководство России – кто из Израиля, кто из Грузии. Осуждать руководство России. А чего вы осуждаете? Вы вчера были ярыми сторонниками этой операции. Во-вторых, ну представьте себе: если бы в Мексике начали издеваться над гражданами США или американцами? Той Мексики давно бы уже не существовало. Вот простая мотивация для народа (подробности здесь).