Лукашенко о выходе Молдовы из СНГ: газ был по 200 долларов, а сейчас пусть покупают по 1 200. Ну что, сделали лучше?

Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успокоиться и хладнокровно оценить ситуацию, которая складывается вокруг наших стран, а еще в очередной раз Александр Лукашенко просит каждого поставить во главу угла интересы своих стран. Так будет понятнее, почему по отдельности сейчас никак, даже если кажется иначе. Слишком долго мы жили в одной стране, слишком сильно связаны, скооперированы. И да, эти нити можно разорвать, но чем заменить?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На злобу – Узбекистан. Очень внимательно наблюдаю за этим вопросом и, откровенно говоря, помогаю моему другу, близкому мне человеку – Шавкату Мирзиееву. Помню наш разговор после смерти предыдущего президента Ислама Абдуганиевича. Мы сидели, разговаривали, премьер-министр тогдашний Мирзиеев у меня спрашивает. Я ему откровенно сказал, каким путем не уйти от нас, а, наоборот, приближаться. Первые годы с приходом Владимира Владимировича открыли рынки там, приезжай, продавай. Сразу получили где-то около 1,5 миллиарда эффект. Дальше – больше. Сейчас уже я точно не знаю, но больше 3 миллиардов. Значит, счастье здесь. Никто же вас не позвал на другие рынки. Ну и зачем это сегодня разваливать, ну зачем разваливать? По крайней мере, не спешите, не торопитесь, как я всегда Порошенко, Януковичу и другим говорил: вы чего выскакиваете из СНГ? И Мише Саакашвили, мы были в добрых отношениях. Ты чего выходишь из СНГ? Ну не хочешь ты к нам приезжать на совещание, не надо делать эти шаги, потому что вернуться будет сложнее, а возвращаться придется. И экономика нас заставит.