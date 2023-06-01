Лукашенко о выходе Молдовы из СНГ: газ был по 200 долларов, а сейчас пусть покупают по 1 200. Ну что, сделали лучше?
Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Успокоиться и хладнокровно оценить ситуацию, которая складывается вокруг наших стран, а еще в очередной раз Александр Лукашенко просит каждого поставить во главу угла интересы своих стран. Так будет понятнее, почему по отдельности сейчас никак, даже если кажется иначе. Слишком долго мы жили в одной стране, слишком сильно связаны, скооперированы. И да, эти нити можно разорвать, но чем заменить?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На злобу – Узбекистан. Очень внимательно наблюдаю за этим вопросом и, откровенно говоря, помогаю моему другу, близкому мне человеку – Шавкату Мирзиееву. Помню наш разговор после смерти предыдущего президента Ислама Абдуганиевича. Мы сидели, разговаривали, премьер-министр тогдашний Мирзиеев у меня спрашивает. Я ему откровенно сказал, каким путем не уйти от нас, а, наоборот, приближаться. Первые годы с приходом Владимира Владимировича открыли рынки там, приезжай, продавай. Сразу получили где-то около 1,5 миллиарда эффект. Дальше – больше. Сейчас уже я точно не знаю, но больше 3 миллиардов. Значит, счастье здесь. Никто же вас не позвал на другие рынки. Ну и зачем это сегодня разваливать, ну зачем разваливать? По крайней мере, не спешите, не торопитесь, как я всегда Порошенко, Януковичу и другим говорил: вы чего выскакиваете из СНГ? И Мише Саакашвили, мы были в добрых отношениях. Ты чего выходишь из СНГ? Ну не хочешь ты к нам приезжать на совещание, не надо делать эти шаги, потому что вернуться будет сложнее, а возвращаться придется. И экономика нас заставит.
Посмотрите на еще один пример. Вроде бы, для Европы, США Украина – это все, это родное. Все поставили на нее. Так вы ее поддерживайте. А они в элементарном... Как только Украина начала освобождать свои хранилища от зерна и повезла в Европу, все закрылись от нее. И бешеные прибалты, и бешеные поляки, и словаки даже. Все закрыли свои рынки для украинского зерна. Почему? Потому что цены начали падать на собственное. Фермеры возмутились. Так это только один элемент – зерно. А дальше что Украина продаст на западном рынке? Ничего. Война закончится – все равно придут к нам. Вы можете сказать: далеко, время покажет. Ну так вы не торопитесь. Не торопитесь делать политические шаги с выходом, с хлопаньем дверью и так далее, и тому подобное. Еще неизвестно, как для Молдовы ситуация сложится. Навредили России, Беларуси и прочее. То газ был по 200 долларов, а сейчас пусть покупают по 1 200, еле зиму пережили, сейчас по 300. Ну что, сделали лучше? Я это говорю, уважаемые друзья для того, чтобы вы меня понимали, что главное, вся основа и фундамент – это экономика и жизнь людей.
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