Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем больше проходит времени, тем яснее становится, кто есть кто в той же украинской истории. Александр Лукашенко озвучивает весьма радикальную мысль, символично, что происходит это в тех же интерьерах, что и переговоры «нормандской четверки» о мире. Но, как оказалось спустя время, о войне.