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Лукашенко – главам спецслужб СНГ: «Я вас прошу повлиять на политику внутри страны, чтобы мы не разбежались»

01 июня 2023 17:57
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Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем больше проходит времени, тем яснее становится, кто есть кто в той же украинской истории. Александр Лукашенко озвучивает весьма радикальную мысль, символично, что происходит это в тех же интерьерах, что и переговоры «нормандской четверки» о мире. Но, как оказалось спустя время, о войне.

Лукашенко – главам спецслужб СНГ: «Я вас прошу повлиять на политику внутри страны, чтобы мы не разбежались»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014–2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности и прочего... Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы. Но об этом уже сказано переговорщиками, которые вот за этим столом собирались. Они откровенно признались: тянули время, чтобы подготовить Украину к войне с Россией. Поэтому нам надо успокоиться. Я вас прошу просто повлиять на политику внутри страны, чтобы мы не разбежались. Это очень опасно.

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# СНГ # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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