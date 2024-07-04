Переговоры и громкие заявления – подводим итоги второго дня саммита ШОС в Астане

Наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут единство и сплоченность стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры государств – членов Организации в узком составе обсуждали вопросы безопасности и подписали ряд документов, которые призваны обеспечить стабильность на континенте. Продолжение тема получила уже при обсуждении в расширенном составе – с участием почетных гостей, представителей стран – наблюдателей ШОС, а также руководителей международных организаций. Как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодня ШОС является участником самых серьезных изменений в мировой политике, в основе которой многополярная система международной безопасности и сотрудничества. Продолжит тему наш политический обозреватель Алена Сырова.

Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Узбекистан. В 2001-м, когда история ШОС только начиналась как трансграничной организации, и даже позднее, когда была подписана декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества, а ее целями были обозначены стабилизация обстановки в Центральной Азии, укрепление дружбы и добрососедства между государствами-участниками, едва ли на тот момент самопровозглашенные лидеры мира думали о том, что не пройдет и двух десятилетий как ШОС станет очень влиятельным и мощным объединением. Которое в период глобального передела мироустройства станет чуть ли не единственной площадкой, свободной от диктатуры самокоронованных гегемонов. И изначальная пятерка прирастет вдвое. Мы присматривались к шанхайской семье почти 10 лет и …

Алена Сырова, политический обозреватель:

В прямом смысле слова Беларусь на пути в ШОС. И это финишная прямая.

Судя по всему, настроение у Александра Лукашенко утром, в преддверии обретения вверенной ему страной нового статуса, было приподнятым, что неудивительно. Накануне глава государства пообщался со всеми своими коллегами, еще раньше мы получили поддержку своих инициатив. Да и глобально путь в ШОС для нас был довольно коротким и в общем-то беспроблемным. Всего-то два года понадобилось для выполнения всех соглашений и вот наша заявка одобрена. На Астанинском саммите это, вопреки обычаям, был первый вопрос.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств – членов ШОС. Пожалуйста.

Единогласно лидеры всех стран, кроме Индии – она была представлена на уровне министра иностранных (премьер Моди не приехал, по официальной версии, из-за парламентской сессии), поставили свою подпись под соответствующими документами, подтверждающими, что Беларусь в ШОС-десяточка. Исторический момент. Беларусь стала полноправным членом ШОС – кадры церемонии принятия. И наших предложений долго ждать не пришлось. Александр Лукашенко сразу озвучил позицию Беларуси в новом статусе. Лукашенко на саммите ШОС: на Западе сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно. Подробнее.

ШОС часто противопоставляют НАТО, ЕС, но это в корне не корректно. Ведь прелесть этого интеграционного объединения в том, что, в отличие от вышеупомянутых, Шанхайская организация сотрудничества не крутится вокруг интересов одного геополитического гиганта. Хотя бы потому что их здесь несколько: и Китай, и Россия, и Индия, не говоря о более скромных по амбициям и экономикам государствах. У всех очень разные позиции, но есть общие интересы. На них, а не на разногласиях, и акцентируют внимание. Так, все хотят торговать и не хотят для этого изобретать велосипед, а нас к этому подталкивают, создавая трудности и барьеры. Будь даже самым мощным, по одному и в разброс было бы сложно, но совокупно шанхайская семья производит четверть общемирового ВВП. И новый член семьи, Беларусь, настаивает на том, чтобы использовать эту силу и задавать тренды, а не следовать навязанным. Эти тезисы прозвучали во время заседания в узком составе, где лидеры делились своими мнениями о повестке и по итогам подписали Астанинскую декларацию, основные посылы касались вопросов безопасности. Страны выступили за свободу космоса от оружия, за соблюдение режима не распространения ядерного оружия и предлагают миру присоединиться к инициативе «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

Саммит ШОС проходит еще и формате ШОС+1. Это значит, при участии стран наблюдателей и партнеров, коих 16. Их руководители – Президент Турции, эмир Катара, глава Азербайджана и другие – площадку используют еще и для двусторонних встреч. У белорусского Президента их целая череда. Первым состоялся разговор с премьер-министром Пакистана. Не очень продолжительный, но предметный, в том числе и о необходимости до конца года все же встретиться, чтобы перейти на уровень выше, чем просто изучение. «Пора переходить к конкретным мероприятиям». Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Пакистана.

Тем временем по пути на заседание в расширенном формате нашего Президента задержали казахстанские журналисты. Для них, как и для коллег из других стран, Александр Лукашенко – тот глава государства, которому нестрашно задать любой вопрос, даже тот, на который ответ можно найти в гугле. И, что примечательно, он ответит. – Скажите, пожалуйста, формат ШОС+ – в чем разница? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это еще наблюдатели. Десять постоянных членов, мы десятым стали сегодня, а еще наблюдатели. Это плюс те, кто являются кандидатами на вступление. Это еще шесть государств. Уже на том самом ШОС+ все делились своими чаяниями. Включая генсека ООН, который, как и положено, напомнил, что центральной целью любой многосторонней системы должен быть мир. Александр Лукашенко добавил по существу и напомнил о причинах, которые сподвигли объединиться тех, кто сегодня за одним столом в Астане.