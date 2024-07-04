«Нужно выбрать концепцию, название и проект». Лукашенко озвучил шаги по созданию Большой Евразии 

Наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут единство и сплоченность стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС, который в эти дни проходит в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры государств – членов Организации в узком составе обсуждали вопросы безопасности и подписали ряд документов, которые призваны обеспечить стабильность на континенте. Продолжение тема получила уже при обсуждении в расширенном составе: с участием почетных гостей, представителей стран – наблюдателей ШОС, а также руководителей международных организаций.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодня ШОС является участником самых серьезных изменений в мировой политике, в основе которой многополярная система международной безопасности и сотрудничества. Тем не менее есть страны, которые не желают терять единоличный авторитет и власть над развивающимися государствами.

В частности, США и Великобритания. Они, как акцентировал белорусский лидер, веками обогащались за счет других и по-прежнему стоят на фундаменте чужих достижений. А если кто-то пытается выйти из-под их контроля, разгорается конфликт, в том числе вооруженный, что мы видим в Украине.