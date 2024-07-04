«Нужно выбрать концепцию, название и проект». Лукашенко озвучил шаги по созданию Большой Евразии
Наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут единство и сплоченность стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС, который в эти дни проходит в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко поблагодарил Казахстан за организацию саммита ШОС в Астане.
Лидеры государств – членов Организации в узком составе обсуждали вопросы безопасности и подписали ряд документов, которые призваны обеспечить стабильность на континенте. Продолжение тема получила уже при обсуждении в расширенном составе: с участием почетных гостей, представителей стран – наблюдателей ШОС, а также руководителей международных организаций.
Лукашенко на саммите ШОС: на Западе сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно. Подробнее.
Как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодня ШОС является участником самых серьезных изменений в мировой политике, в основе которой многополярная система международной безопасности и сотрудничества. Тем не менее есть страны, которые не желают терять единоличный авторитет и власть над развивающимися государствами.
В частности, США и Великобритания. Они, как акцентировал белорусский лидер, веками обогащались за счет других и по-прежнему стоят на фундаменте чужих достижений. А если кто-то пытается выйти из-под их контроля, разгорается конфликт, в том числе вооруженный, что мы видим в Украине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что мы, члены ШОС, можем сделать в сложившейся ситуации? Глубоко убежден, наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут наши единство и сплоченность. Для этого мы должны консолидироваться на том пространстве, которое является зоной ответственности Организации. Именно такой подход определяет необходимость создания Большой Евразии. Хотел бы обозначить несколько шагов в данном направлении. С нашей точки зрения. Во-первых, нам нужно выбрать концепцию, название и проект, который уже есть, – «Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке». Ее идея возникла по итогам международной конференции, проведенной в октябре прошлого года в Минске.