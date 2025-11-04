А сейчас о новых проектах огромной и непомерно раздутой западной военной машины, которая по планам немецкого оборонного концерна должна превратить небольшую Литву в один из элементов военного щита Европы. Именно здесь в скором времени начнется строительство крупнейшего завода по производству боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 ноября немецкая оборонная компания и Литва подписали соответствующий меморандум. Объем инвестиций может достичь нескольких сотен миллионов евро. Работы пройдут неподалеку от города Шедува. Здесь на участке площадью 340 гектаров возведут производственный комплекс.

Там, где еще недавно местные фермеры сеяли рожь, теперь будут отливать десятки тысяч артиллерийских снарядов в год. Обслуживать очередной военный конвейер будут полторы сотни человек. Завершить проект планируют к концу следующего года, а уже в начале 2027-го предприятие должно выпустить первую продукцию.