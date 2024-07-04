Исторический момент. Беларусь стала полноправным членом ШОС – кадры церемонии принятия

За более чем 20 лет существования ШОС превратилась из регионального механизма встреч руководства стран в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию. Минск приложит все усилия, чтобы авторитет объединения рос, ширился круг его союзников и сторонников. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств – участников. В Казахстан с рабочим двухдневным визитом Президент прибыл накануне, после торжественных мероприятий в Минске.

Заседание проходит во Дворце независимости в Астане, здесь же состоялась церемония приветствия глав государств. После по традиции общее фото. Общая численность населения в странах, чьи лидеры собрались сегодня в Казахстане, – больше 3 миллиардов человек. Теперь в их числе и белорусы. В главном зале Дворца было принято решение о вступлении Беларуси в ШОС.