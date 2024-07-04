Исторический момент. Беларусь стала полноправным членом ШОС – кадры церемонии принятия

Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующее решение подписали лидеры стран – участниц ШОС на саммите, который продолжается в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующее решение подписали лидеры стран – участниц ШОС на саммите, который продолжается в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За более чем 20 лет существования ШОС превратилась из регионального механизма встреч руководства стран в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию. Минск приложит все усилия, чтобы авторитет объединения рос, ширился круг его союзников и сторонников. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе заседания Совета глав государств – участников. В Казахстан с рабочим двухдневным визитом Президент прибыл накануне, после торжественных мероприятий в Минске.
Заседание проходит во Дворце независимости в Астане, здесь же состоялась церемония приветствия глав государств. После по традиции общее фото. Общая численность населения в странах, чьи лидеры собрались сегодня в Казахстане, – больше 3 миллиардов человек. Теперь в их числе и белорусы. В главном зале Дворца было принято решение о вступлении Беларуси в ШОС.
Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:
Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств – членов ШОС.
Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято. Уважаемый Александр Григорьевич, искренне поздравляю вас!
Посол Беларуси в Казахстане: главные принципы ШОС заключаются в бесконфликтности решения вопросов (подробности).