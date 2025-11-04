Более 100 работников АПК удостоены госнаград и Благодарности Президента

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие АПК и достижение высоких производственных показателей. Более 100 работников агропромышленного комплекса удостоены государственных наград и Благодарности Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал глава государства. Орденов и медалей, почетных званий удостоен 61 работник. Кроме того, орденом Трудовой Славы награждены руководители двух агропредприятий. Еще пятеро представителей сферы – орденом Почета. Большая группа работников АПК удостоена медали «За трудовые заслуги».

Указом также присвоены почетные звания заслуженного работника сельского хозяйства. За заслуги еще 40 человек отмечены Благодарностью Президента.