Оперативный сбор командного состава Вооружённых Сил прошёл в Беларуси

Белорусские военные готовы внедрять передовые подходы в обучении личного состава. И делать это уже с нового учебного года. Чтобы во всех подразделениях армии выработать единый подход, сегодня провели сбор командного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководителям органов военного управления, командирам и начальникам штабов соединений и воинских частей представили новейшие образцы специализированной техники. Также продемонстрировали элементы боевой подготовки и особенности работы специалистов в медицинском пункте батальона.

Перед белорусской армией стоит задача быстро перестраиваться в нынешней непростой геополитической обстановке. Поэтому важно оперативно обучить личный состав противодействию беспилотникам, оказанию первой помощи в особых условиях, ведению боя в лесу с использованием мототехники. Кроме того, важно, что на вооружение поступает отечественная техника. Речь идет о роботе для разминирования.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Одной из задач нашего адекватного реагирования было повышение боевого потенциала за счет увеличения боевого компонента наших войск. Это прежде всего достигнуто за счет оптимизации организационно-штатных мероприятий, путем создания новых, увеличения существующих подразделений и включения их в состав объединений и воинских частей, оптимизации управленческого аппарата. Очень много нам удалось сделать и достичь в рамках повышения оснащения наших войск современными образцами вооружения.