Рыженков: со вступлением Беларуси ШОС стала трансконтинентальной организацией
Наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут единство и сплоченность стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский голос в интернациональном многоголосье прозвучал, согласитесь, красиво.
Александр Лукашенко:
Будзем рады шчыра вітаць вас у гасціннай Беларусі, дарагія сябры! Дзякуй за ўвагу.
Найдаражэйшыя сябры далека не адкладалі прапановы и в какой-то момент Александр Лукашенко вместе с Президентом Турции удалились для переговоров. Прошли они в закрытом формате, но начинались на такой ноте.
Эрдоган – Лукашенко: мой дорогой друг, я вижу вас в хорошей форме. Читать здесь.
И сразу следом наиболее многословная во время протокольной части с председателем КНР Си Цзиньпином, который выступил за равноправный мир и экономическую глобализацию. Мы поддерживаем нашего всепогодного партнера в созидательных инициативах. Это было подчеркнуто и в ходе сегодняшней встречи.
Си Цзиньпин, председатель КНР:
Уважаемый господин Президент, мой старый друг, вчера в вашей стране отметили День Независимости, а сегодня ваша страна стала официальным членом ШОС. В этой связи я вас горячо поздравляю. В 2023 году вы дважды посетили Китай. Вместе мы наметили планы развития китайско-белорусского всепогодного стратегического партнерства. Поддерживаем плотные контакты на всех уровнях. Практически реализуются наши договоренности. Я глубоко убежден, что мы обязательно будем способствовать дальнейшему здоровому стабильному развитию наших отношений семимильными шагами.
Лукашенко – Си Цзиньпину: рад, что вы становитесь председателем – это значит, что у меня будет возможность посетить Китай.
Любопытно, что сразу после переговоров Александр Лукашенко и Си Цзиньпин вместе снова вернулись в зал, но продолжали общаться вдвоем вплоть до отъезда.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Глава нашего государства особо подчеркнул тему, что вступлением Беларуси в ШОС, кстати, сегодня никто об этом не говорил, но Организация, если мы говорим о членах Организации, приобрела характер трансконтинентальной. Потому что Беларусь – это единственное государство в составе полноправных членов ШОС, которое имеет только европейское происхождение. Мы привнесли очень серьезное позиционирование Организации. То есть это первое такое хорошее, по-хорошему, дипломатические наступление Организации в Европу. Плацдарм для дальнейшего развития и расширения.
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