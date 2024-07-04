Рыженков: со вступлением Беларуси ШОС стала трансконтинентальной организацией

Наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут единство и сплоченность стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский голос в интернациональном многоголосье прозвучал, согласитесь, красиво.

Александр Лукашенко:

Будзем рады шчыра вітаць вас у гасціннай Беларусі, дарагія сябры! Дзякуй за ўвагу.

Найдаражэйшыя сябры далека не адкладалі прапановы и в какой-то момент Александр Лукашенко вместе с Президентом Турции удалились для переговоров. Прошли они в закрытом формате, но начинались на такой ноте. Эрдоган – Лукашенко: мой дорогой друг, я вижу вас в хорошей форме. Читать здесь. И сразу следом наиболее многословная во время протокольной части с председателем КНР Си Цзиньпином, который выступил за равноправный мир и экономическую глобализацию. Мы поддерживаем нашего всепогодного партнера в созидательных инициативах. Это было подчеркнуто и в ходе сегодняшней встречи.