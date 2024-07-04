Президент провёл переговоры с рядом зарубежных лидеров

Во время таких масштабных саммитов, как саммит ШОС в Астане, традиционно проходит ряд двусторонних встреч. Еще до начала заседания в расширенном составе Александр Лукашенко обсудил широкий круг вопросов с премьер-министром Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций является одним из важнейших векторов внешней политики Беларуси. Мы внесли ряд знаковых инициатив, и сегодня настаиваем о необходимости широкого международного диалога для восстановления доверия и укрепления безопасности. В рамках саммита Александр Лукашенко также провел встречу с Президентом Турции.

– Господин Президент, мой дорогой друг, я вижу вас в хорошей форме. – Стараюсь, нам другого не остается. Ситуацию знаете вокруг. Думаю, расскажу более подробно.

Не заставила ждать и встреча с председателем КНР. Си Цзиньпин в ходе саммита выступал за равноправный мир и экономическую глобализацию. Беларусь поддерживает всепогодного партнера в созидательных инициативах.

Господин Председатель, я рад с вами встретиться, рад вас видеть бодрым, здоровым, веселым – для нас это очень важно. Большое спасибо лично вам, Китайской Народной Республике, министру иностранных дел за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказали при вступлении в ШОС. Я очень рад, что вы становитесь председателем. Это значит, что у меня будет лишняя возможность в будущем году посетить Китайскую Народную Республику.

Что касается переговоров с Президентом России, лидеры Союзного государства встретились еще накануне и продолжили разговор уже на полях форума. Как сообщили в пресс-службе главы нашего государства, насыщенная повестка саммита не помешала.