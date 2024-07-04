«Пора переходить к конкретным мероприятиям». Лукашенко провёл переговоры с премьер-министром Пакистана

Международная и продовольственная безопасность, экономика, а также позиционирование Шанхайской организации сотрудничества в мире – основные направления, которым Беларусь намерена уделять повышенное внимание уже как полноправный член ШОС. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая участие в совете лидеров стран – участниц объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит возобновит работу во второй половине дня. Уже в формате ШОС+ состоится заседание с участием глав государств-наблюдателей, почетных гостей и руководителей международных организаций. Свободное время на площадке в Казахстане лидеры используют для двусторонних встреч. Марафон переговоров Александра Лукашенко начался со встречи с премьер-министром Пакистана.

Шахбаз Шариф возобновил приглашение главе нашего государства посетить с визитом Пакистан. В свою очередь Александр Лукашенко поздравил собеседника с избранием на пост премьер-министра и поблагодарил за дружескую атмосферу, которая характерна для встреч на разных международных уровнях. В том числе на нынешнем форуме.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я обязательно постараюсь до конца этого года побывать в Пакистане. Вырисовывается краткий план наших организационных мероприятий в этом году. Во-первых, в сентябре встретятся члены Межправкомиссии наших стран. В октябре наш премьер-министр в рамках мероприятия глав правительств стран ШОС будет у вас в Пакистане. Очень хотел бы, чтобы вы нашли время с ним повстречаться. На этой встрече мы могли бы окончательно рассмотреть план наших действий на перспективу. А во время моего визита в Пакистан до конца этого года мы с вами могли бы утвердить этот план, дорожную карту. Наверное, господин премьер-министр, тот период, когда мы присматривались, изучали друг друга, пытались рассмотреть те направления, по которым мы можем сотрудничать, закончился. Нам пора переходить к конкретным мероприятиям по установлению теснейших связей между нашими странами.