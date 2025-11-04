Волна налогов и новая афера Туска! Будет ли в Польше дефолт – рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

В Польше решают вечную проблему со времен Речи Посполитой – где взять денег на войну и как отдать долги. Дефицит средств на следующий год составляет 79 миллиардов долларов по текущему проекту бюджета. Госдолг – уже больше половины ВВП, а к концу следующего года он вырастет еще на треть.

С такими показателями Польша догоняет Грецию, которую весь Евросоюз когда-то спасал от дефолта. Но будет ли в Польше дефолт? Расскажем в «Занимательной политологии».

Согласно польским опросам, более 60 % поляков не хотят увеличивать госдолг, и только 11 % выступают «за». Но сегодня это типичная картина для любой страны Европы, где мнение граждан правительство не интересует. До выборов еще два года, и следующий год будет самым темным временем для поляков, когда их будут облагать налогами и вводить непопулярные меры.

Вопрос долга прогнозировался, но раньше его пытались закрыть за счет репараций от Германии за Вторую мировую… или от России за 1939 год. Но это сказки в пользу бедных, а в реальности деньги будут перекачивать из кармана населения за счет тарифов, роста акцизов на табак, алкоголь и сахар, а также будут стричь банковский сектор. Повышены также налоги для самозанятых, а мелкий и средний бизнес перевели на уплату налогов, как у крупных юрлиц.

Есть и чисто польские изобретения – сбор 2 % на всю электронику, которая продается в стране, а также 2 % на бумагу А3 и А4. Что касается спиртного и сигарет (а это самое болезненное), то бутылка водки в пересчете на наши деньги будет стоить 30 рублей, сигареты – примерно 20 рублей за пачку. Наши аналоги стоят примерно в два и в пять раз меньше.

Польские СМИ уже назвали это волной повышения налогов – Сейм готовит более 20 профильных законов, только непонятно, какие из них подпишет президент Навроцкий.

Из ситуации будут делать шоу, что Навроцкий против, а виноват Туск, поэтому Польшу ждет длительный торг вокруг бюджета, и не факт, что его примут. Проблемы будут и с банками, а ведь это основа любой власти в ЕС: для них увеличат налог на прибыль до 30 %, а значит, кредитов для населения станет меньше и они будут менее доступные.