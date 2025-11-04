Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
В Польше решают вечную проблему со времен Речи Посполитой – где взять денег на войну и как отдать долги. Дефицит средств на следующий год составляет 79 миллиардов долларов по текущему проекту бюджета. Госдолг – уже больше половины ВВП, а к концу следующего года он вырастет еще на треть.
С такими показателями Польша догоняет Грецию, которую весь Евросоюз когда-то спасал от дефолта. Но будет ли в Польше дефолт? Расскажем в «Занимательной политологии».
Согласно польским опросам, более 60 % поляков не хотят увеличивать госдолг, и только 11 % выступают «за». Но сегодня это типичная картина для любой страны Европы, где мнение граждан правительство не интересует. До выборов еще два года, и следующий год будет самым темным временем для поляков, когда их будут облагать налогами и вводить непопулярные меры.
Вопрос долга прогнозировался, но раньше его пытались закрыть за счет репараций от Германии за Вторую мировую… или от России за 1939 год. Но это сказки в пользу бедных, а в реальности деньги будут перекачивать из кармана населения за счет тарифов, роста акцизов на табак, алкоголь и сахар, а также будут стричь банковский сектор. Повышены также налоги для самозанятых, а мелкий и средний бизнес перевели на уплату налогов, как у крупных юрлиц.
Есть и чисто польские изобретения – сбор 2 % на всю электронику, которая продается в стране, а также 2 % на бумагу А3 и А4. Что касается спиртного и сигарет (а это самое болезненное), то бутылка водки в пересчете на наши деньги будет стоить 30 рублей, сигареты – примерно 20 рублей за пачку. Наши аналоги стоят примерно в два и в пять раз меньше.
Польские СМИ уже назвали это волной повышения налогов – Сейм готовит более 20 профильных законов, только непонятно, какие из них подпишет президент Навроцкий.
Из ситуации будут делать шоу, что Навроцкий против, а виноват Туск, поэтому Польшу ждет длительный торг вокруг бюджета, и не факт, что его примут. Проблемы будут и с банками, а ведь это основа любой власти в ЕС: для них увеличат налог на прибыль до 30 %, а значит, кредитов для населения станет меньше и они будут менее доступные.
Андрей Лазуткин:
Также в следующем году прогнозируется цена на свет 500 злотых за мегаватт-час – если пересчитать, это примерно равно нашим 40 копейкам за киловатт-час (для сравнения: у нас по льготным тарифам на отопление люди платят 3 копейки, это в 13 раз меньше). И все это с оговоркой, что цена света в Польше будет определяться ситуацией на рынке. Например, ценник в 2023 году на электроэнергию был в два раза выше. И если на рынке ЕС опять будут проблемы с российским газом из-за санкций, подорожает и генерация.
Но при этом давить на Зеленского поляки все равно не хотят. Повышен и налог на выигрыши – он был 10 %, станет 15 %, здесь речь о рекламных играх, которые проводят крупные европейские сети и корпорации, теперь будет неважно, в чьей они находятся юрисдикции.
Ну и, наконец, польское ноу-хау – налог на сахар в напитках. Ранее на энергетики, популярные у молодежи, и безалкогольное пиво действовала льготная ставка НДС – 5 %, а вот обычная вода облагалась по ставке в 25 %. Как такое может быть?
Это лобби крупных западных корпораций, которые производят энергетики, но и с них решили брать деньги, что отразится на росте цен вообще всех напитков, где есть сахар.
Получается, в следующий предвыборный год будет дорого и свет включить, и сигарету выкурить, и сладкой газировки выпить. Это непопулярные меры, но тут, как в капле, отражается вся европейская политика. Дальнейшая программа помощи Украине, как ее видит Европа и как ее одобрил Трамп, это передача по одному миллиарду евро в месяц для Украины.
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