Лукашенко – членам ШОС: давайте сделаем шаги, чтобы меньше зависеть от доллара

Наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут единство и сплоченность стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС, который в эти дни проходит в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко озвучил шаги по созданию Большой Евразии.

Александр Лукашенко пригласил представителей стран ШОС к участию в ежегодной конференции по безопасности, которая пройдет осенью. Чтобы хартия работала, она должна быть принята на самом высоком уровне. Президент России ранее поддержал данную инициативу. Продолжая тему безопасности, в данном контексте важна независимость. В том числе от доллара.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС. Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера: Китай и Российская Федерация, и все дрожим перед этим долларом. Ну давайте наконец сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара, и вы увидите, что испугавших, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может. Мы это все видим, но не делаем, а люди ждут.

Отдельное внимание Александр Лукашенко уделил передовым разработкам. Достижениями должен пользоваться весь мир, а не отдельные страны, которые привыкли монополизировать все, что попадает в поле их зрения. В свою очередь Беларусь, как и прежде, готова вносить вклад в развитие самых различных направлений: от промышленности и науки до культуры и образования. Александр Лукашенко заверил, что Беларусь как полноправный член ШОС займет достойное место среди представленных в Организации государств.

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