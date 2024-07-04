Новый глава МИД раскрыл подробности переговоров Лукашенко и Гутерриша: у ООН претензий к Беларуси нет

Наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут единство и сплоченность стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

С генсеком ООН был обсужден широкий круг вопросов. Я даже видел, что кто-то там написал, что якобы нас в чем-то кто-то упрекал и про какие-то права человека. На самом деле, практически вся встреча была посвящена деятельности ООН в Республике Беларусь, началу нового цикла взаимодействия. Было сказано, что у нас претензий к Беларуси нет никаких, вы идете правильным путем. Никакого специального кейса по Беларуси в ООН нет, который бы сегодня давал права Гутерришу говорить какие-то нам претензии.

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