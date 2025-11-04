Беларусь примет участие в 8-й Китайской международной выставке импорта EXPO
И себя показать, и на других посмотреть. В 20-миллионном Шанхае готовность номер один перед открытием крупнейшей международной выставки импорта. В Китае эта масштабная экспозиция развернется уже в 8-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А все ради того, чтобы продемонстрировать привлекательность огромного рынка Поднебесной для производителей со всего мира. За всю историю проведения выставки здесь закрепились около 2,5 тысячи самых разнообразных брендов.
Возможности этого «шлюза для международного бизнеса» намерена использовать и наша страна. Уже 5 ноября, в день открытия экспозиции, белорусы представят то, «чем богаты», от машин и продуктов до изделий из льна и даже народных танцев – это к вопросу о туристическом потенциале Беларуси.
Из Шанхая передает наш корреспондент Юлия Матяш.
Юлия Матяш, корреспондент:
300 тысяч квадратных метров – таковы масштабы выставочного центра в Шанхае. Сейчас здесь пусто, немноголюдно, приготовления завершились. А уже завтра представители 140 стран, это полмира, будут прокладывать дорогу на китайский (непростой и конкурентный) рынок.
В Китай съезжаются поставщики уже в восьмой раз. И хотя Поднебесная давно за собой закрепила статус мирового экспортера, в последнее время страна акцент смещает в сторону большей открытости миру. Для бизнеса это новые возможности, и международная выставка в Шанхае дает их с лихвой.
Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
По своей сути, китайский рынок – это рынок мирового экспортного интереса. И завтрашняя выставка будет тому подтверждением. Мы работаем на ней с первого года ее основания. Наши предприятия – производители продуктов питания активно участвуют на ней. И завтра мы представим в рамках трех национальных павильонов свою продукцию. 45 предприятий приехали.
В Шанхай белорусы привезли технику, продукты питания, информационные технологии и образовательные проекты. Общая площадь странового павильона и тематических локаций – более 400 квадратных метров. На выставке Беларусь продемонстрирует (и это уже традиционно) культурный и туристический потенциал.
Организаторы подготовили целый экскурс по народным ремеслам, от соломоплетения до национального танца. А лейтмотивом станет белорусский лен. Эти нити уже во всех смыслах прочно связали Беларусь и Китай. Речь о растущем спросе жителей КНР на продукцию из «белорусского золота». А впереди только новые проекты.
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