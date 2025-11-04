Беларусь примет участие в 8-й Китайской международной выставке импорта EXPO

И себя показать, и на других посмотреть. В 20-миллионном Шанхае готовность номер один перед открытием крупнейшей международной выставки импорта. В Китае эта масштабная экспозиция развернется уже в 8-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А все ради того, чтобы продемонстрировать привлекательность огромного рынка Поднебесной для производителей со всего мира. За всю историю проведения выставки здесь закрепились около 2,5 тысячи самых разнообразных брендов.

Возможности этого «шлюза для международного бизнеса» намерена использовать и наша страна. Уже 5 ноября, в день открытия экспозиции, белорусы представят то, «чем богаты», от машин и продуктов до изделий из льна и даже народных танцев – это к вопросу о туристическом потенциале Беларуси.