Новые объекты здравоохранения появятся в микрорайоне «Лошица-9» и «Минск-Мир»
Человек и его потребности – в центре внимания государства. Это следует из норм Основного закона. Приоритеты на деле не расходятся со словами в документах. В этом году в Минске ввели в эксплуатацию три детских сада и две средние общеобразовательные школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, по поручению Президента два социальных объекта, детский сад и школа, появились в Боровлянах.
Уделяют внимание в столице и объектам историко-культурного наследия. В этом году определилась судьба Пищаловского замка, известного как СИЗО на ул. Володарского. Комплекс восстановят, и он станет частью экскурсионного маршрута. Развивается в Минске и инфраструктура молодых районов. Сейчас идет строительство новой школы в Соколе и проектирование детского сада в «Минск-Мире». Кроме того, реконструируют объекты здравоохранения.
Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Осуществляется масштабная реконструкция 6-й клинической больницы. Это объект здравоохранения, там будут как новые корпуса, так будет произведена и реконструкция старых. Строится новый корпус онкологического центра по проспекту Независимости. В этом году завершена реконструкция здания – объекта фактически незавершенного строительства по улице Маяковского. Там открылась 10-я стоматологическая поликлиника, эндокринологический центр, а также центр пластической хирургии.
Что касается Минской области, в будущем году на строительство и реконструкцию соцобъектов планируют направить около 170 миллионов рублей. В центральном регионе появятся три школы, несколько спортивных объектов. А также начнет работу новый хирургический корпус областной больницы.
Алексей Быков, заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:
Также в рамках региональной инвестиционной программы, понятно, она направлена на строительство каких-то объектов вспомогательных. Это мы сегодня говорим и о пожарных депо. В текущем году мы ввели два таких объекта. Продолжится и в следующем году в Марьиной Горке возведение объекта РОЧС. Включены объекты дорожного хозяйства. Это реконструкция мостов, дорог, установка парковочных мест.
В планах до конца нынешнего года ввести в эксплуатацию три поликлиники. Новые объекты здравоохранения появятся в микрорайоне «Лошица-9» и «Минск-Мир». Завершится строительство и детского сада в Смолевичах.