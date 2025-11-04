Боевая и учебная пограничные заставы открыты на границе с Литвой

Те, кто принимает решения в коридорах европейской власти, продолжают откровенно накалять обстановку. Нескончаемые натовские учения у наших рубежей, закрытие пунктов пропуска, сначала Польшей, а сейчас и Литвой, планы по возведению многослойного щита вдоль границы Союзного государства – все это не добавляет спокойствия и предсказуемости в регионе. И в этой ситуации, которую не мы создаем, а еще учитывая наше особенное географическое положение, Минск просто обязан уделять пристальное внимание пограничной безопасности. Техника, технологии, кадры – в этом вопросе все важно. И вот сразу две заставы, боевую и учебную, открыли 4 ноября в районе белорусско-литовской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у Галины Буро.

Задержание нарушителя границы – пока учебное. Знать порядок действий, уметь работать с современными сигнализационными комплексами, понимать нюансы обороны – будущие офицеры-пограничники теперь тренируются не в аудиториях, а в учебном комплексе, который полностью идентичен боевой заставе.

Анастасия Вербицкая, курсант Института пограничной службы Беларуси:

На практике. Мы прибываем сюда. Уже можем отработать теоретические вопросы, такие как элементы пограничной заставы, как вообще проходит служба на пограничной заставе.

Александр Подберезка, курсант Института пограничной службы Беларуси:

Тренировки проходят у нас в сравнении с Институтом пограничной службы точно так же. Но тут, так как это все визуализируют настоящую государственную границу, мы это практикуем. И при выпуске курсантов мы уже знаем, как должно быть на границе правильно. Тренировочную погранзаставу «Девятни» открыли по хорошей традиции к 7 ноября в учебном центре Института пограничной службы. Комплекс состоит из десятков модулей: казарма, вышка, тренировочные площадки, парк техники и другие объекты – один в один как на границе.