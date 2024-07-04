Лукашенко на саммите в Астане предложил создать экспозицию «АгроШОС» в рамках выставки «Белагро»

Наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут единство и сплоченность стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дальше нужно смотреть по сторонам и больше внимания уделять различным интеграционным процессам на Евразийском континенте (Союзное государство, ОДКБ, ЕАЭС, АСЕАН) и идти вперед, не игнорируя их, а вплетая их по наиболее близким позициям. Ну и практико-применимость всех решений, иначе зачем они нужны? Организаций, где просто имитируют деятельность, в мире и так достаточно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важным считаем укрепление сотрудничества в сфере цифровых технологий, которые становятся неотъемлемым элементом нашей жизни. Тех цифровых технологий, которые выгодны для народов и экономики. Но не того искусственного интеллекта, который мы с опасением ждем. Выгодами от передовых разработок должны пользоваться все, а не только западные страны и транснациональные корпорации. В-пятых, Беларусь готова вносить посильный вклад в общие усилия стран – членов ШОС по таким направлениям, как промышленность, торговля, наука, культура, образование и, конечно же, продовольственная безопасность. А также сельское хозяйство.

Люди беднеют в мире, голод становится шире. Поэтому приглашаем в следующем году воплотить в жизнь идею экспозиции «АгроШОС» в рамках крупнейшей сельхозвыставки Беларуси «Белагро». Вы не сомневайтесь, Минск займет достойное место среди представленных здесь столиц. Нам есть что предложить по конкретным направлениям взаимодействия. У нас за спиной почти десятилетний опыт наблюдателя, устойчивые политические контакты и экономические связи со всеми членами Шанхайской организации сотрудничества.

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