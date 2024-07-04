Лукашенко на саммите ШОС: на Западе сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно

Александр Лукашенко поблагодарил коллег за единодушную поддержку решения о вступлении Беларуси в ряды Организации. И отметил особый символизм события: год, в который нашу страну приняли в ШОС, совпадает с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Также Президент обозначил ряд конкретных направлений, которым мы планируем уделять повышенное внимание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, это международная безопасность. Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны Глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно. Со своей стороны постараемся адаптировать наши инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для нас сфере.

Второе – экономика. Уже сегодня у нас есть взаимовыгодные проекты в энергетике, транспорте и логистике, финансах и промышленной кооперации. Если мы выработаем на нашей площадке четкие правила, выиграют все, в том числе за пределами региона ответственности ШОС.

Третье – продовольственная безопасность. Вызов в этой области нам бросают не только традиционные факторы, изменение климата и природные катаклизмы, но и искусственные барьеры, в том числе незаконные санкции в отношении минеральных удобрений, техники, средств защиты растений, маршрутов поставок. Как результат – люди в развивающихся странах, включая беднейшие государства Азии, Африки и Латинской Америки, вынуждены голодать. В наших силах разрушить стены однополярного мира, накормить людей, устранив много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов.