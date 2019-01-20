Откровенно о внешнеполитическом курсе Беларуси. Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. Неделя прошла под знаком международного сотрудничества. Беларусь в очередной раз подтвердила многовекторность внешней политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Страна готова выстраивать отношения с любым государством – взаимовыгодные и на паритетных основах. Нам небезразлично, что происходит в мире, особенно когда речь о братских народах. Мы заинтересованы в интеграционных процессах, но торговать суверенитетом никогда не будем. Это из интервью главы внешнеполитического ведомства нашей страны Владимира Макея.

Министерство иностранных дел Беларуси на неделе отмечало вековой юбилей. Переоценить значение внешнеполитического ведомства тяжело – практически невозможно. Только один факт: когда в 1919 году учреждались центральные органы власти ССРБ, Комиссариат по иностранным делам был первым в очереди. Молодое государство нуждалось в укрепление позиций на международной арене. Стоит ли говорить, насколько важен труд дипломатов на современном этапе для независимой суверенной Беларуси?

В преддверии векового юбилея состоялась встреча Александра Лукашенко с министрами иностранных дел, в разное время возглавлявшими белорусское внешнеполитическое ведомство. Очевидно, что Беларусь начинает играть все большую роль на международной арене. Поэтому оснований для изменения внешнеполитического курса Президент не видит. Другие подробности встречи и в целом о юбилейной дате в материале Евгения Пустового. За эти годы независимости Беларусь поднялась по лестнице международного признания, а ступени белорусского Дворца Независимости уже вошли в историю европейской дипломатии.

Президент всегда с особым вниманием выбирал министров иностранных дел. Независимо от их политических взглядов критерий один – преданность суверенитету Беларуси и укрепление международного имиджа официального Минска. Александр Лукашенко: «Беларусь начинает играть все большую роль на международной арене» Доверительная атмосфера сохранилась на протяжении всего откровенного диалога о большой политике. Белорусская дипломатия в белых перчатках начиналась с банального строительства представительств и выстраивания отношений со всем миром.

Алексей Можухов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (в Ирландии по совместительству) в 2002-2006 гг.:

Не обязательно надевать перчатки, иногда приходится надевать форму студенческого строительного отряда. Как было у меня в Лондоне. Мы три года в Лондоне проводили реконструкцию и реставрацию посольства. При Сергее Мартынове (он успешно управлял МИДом почти 10 лет) в обиход вошли такие термины, как «дальняя дуга» и «интеграция интеграции». А в лексике белорусской элиты появилось новое понятие – диверсификация.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Беларуси в 2003-2012 гг.:

При любых политических и экономических пертурбациях у нас, как у экспортозависимой страны, всегда был рынок размещения своих товаров. Уже потом преемник Мартынова – «архитектор многовекторности» Владимир Макей – будет дипломатично отвечать на все выпады союзников: Беларусь не дрейфует в геополитическом море, а идет заданным и для всех известным курсом.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Очень важно участвовать в каких-то интеграционных структурах, которые приносили бы определенные экономические, политические дивиденды для государства. Но одновременно есть четкое понимание относительно того, что ни в коей мере нельзя торговать своим суверенитетом. Макей: Иногда нужно быть жёстким до предела, а иногда – проявить готовность к компромиссу Беларусь суверенитетом не торгует, но МИД занимается продвижением продуктов под брендом «Зроблена ў Беларусі». При Урале Латыпове внешнеполитическое ведомство стало еще и внешнеэкономическим штабом страны.

Урал Латыпов, министр иностранных дел Беларуси в 1998-2000 гг.:

Проблемы есть, они будут решаться. Будут решаться компромиссным путем. Видимо, не чьей-то победой будет заканчиваться, а договоренностью, которая будет выгодна и тем, и другим.

Победить в переговорах союзников нельзя. В XXI столетии – времени глобализации и борьбы за геополитическое влияние – надо искать компромиссы. Александр Лукашенко: «Союз – пожалуйста. Объединение – пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы» Налоговый маневр – это лишь повод, а интеграционные проблемы залегают куда глубже нефтепереработки. Здесь надо ориентироваться на общие корни, историческую память и выбор народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы же у вас не отбираем ваш товар. Торгуете вы нефтью, газом, которые Господь туда положил, в недра, и скважины мы бурили в свое время. Нам не надо никакие деньги, мы в состоянии их заработать. Если мы создали общий рынок – мы, небольшая страна и гигант-Россия – вы чего боитесь конкуренции? Давайте на этом рынке конкурировать. Нет, надо палки в колеса.

Без крупнейших запасов углеводородов и арсенала ядерных аргументов Беларусь импортирует интеграционные проекты – от первых инициатив Минска по конфликту на Донбассе до «Хельсинки-2». Александр Лукашенко: «Не удастся столкнуть белорусов с россиянами» На границе Беларуси сейчас горячо: за 2018 год изъято более 170 единиц оружия и более 1500 боеприпасов. Причем лишь половина – на украинском участке границы.

Александр Лукашенко:

Меня больше всего сегодня беспокоит даже не то, что это наша, родная, братская республика. Она всегда такой останется. Меня беспокоит то, что происходит там, и что уже влияет на нас. И что самое страшное, нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там граница, через границу… Через российскую границу идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу. И вот этот приток оружия – это, понятно, кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо, и мы уже увидели, кому оно надо было.

Но более разрушительно поступают идеологические бойцы информационного фронта российского государства. Не гнушаются показывать в итоговых программах YouTube-фейки.

Александр Лукашенко:

Как будто из России заказали. Преподнесено как то, что у нас совершаются нападки на русских людей. Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух мудаков-белорусов (подробнее об этом здесь). Независимые социологи констатируют: у российского электората рейтинг Александра Лукашенко порой не уступает кремлевскому истеблишменту. Белорусский «батька» стал настолько любимым брендом у российской публики, что даже заказные негативные телеопусы о нашем Президенте выходят под одноименным названием.

Александр Лукашенко:

«Батька-1», «Батька-2», «Батька-3»… Но если тогда они у меня хотели найти какие-то деньги и забрать, наверное, тут попроще: пусть найдут и заберут. Вот на этой теме поиграться – это очень опасно. Президент о попытке столкнуть белорусов с россиянами: «Неужели кое-кому в России Украины не хватает?» Беларусь со своей стороны верна договоренностям. Мы защищаем российский рынок от санкционных продуктов, но не можем защитить его от серых схем внутри самой России. Мы можем лишь поймать их на подделке документов. За 2018 год белорусы выявили почти 1300 фактов нарушения санкционного законодательства: получается, по протоколу – каждые шесть часов.

Для разжигания конфликта даже используют в буквальном смысле дизтопливо для танков. Хотя наш Президент уже неоднократно заявлял: в Украину мы никогда не поедем на танке, только на тракторе. Президент ответил на упреки в том, что Беларусь заправляет украинские танки Внешнеполитический курс Кремля был задан именно белорусом Громыко. А минские дипломаты среди родоначальников ООН и ЮНЕСКО. У истоков современной белорусской дипломатии стояли основатели современной белорусской государственности – Фальский и Червяков.

Но настоящими патриархами внешнеполитического фронта или «большой семеркой» нашей дипломатии можно назвать именно этих людей. «Это признание ваших заслуг». Конструктивная встреча Президента с главами МИД Фотография с Президентом и юбилейная медаль – символ векового духа единения.