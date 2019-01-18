Президент ответил на упреки в том, что Беларусь заправляет украинские танки

Новости Беларуси. От необоснованных претензий Беларуси отбиваться не впервые. Взять хотя бы ситуацию в соседней Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помочь стремимся всеми силами: площадку для переговоров предоставили, как своих приняли больше 150 тысяч беженцев и переселенцев. Но теперь – очередные упреки, мол, через нас идет санкционка. Но цифры – это то, с чем не поспоришь. Президент о попытке столкнуть белорусов с россиянами: «Неужели кое-кому в России Украины не хватает?» Компетентные органы работают добросовестно. В 2018 белорусские таможенники пресекли почти 1300 пыток провоза запрещенных товаров. В 19 случаях заведены уголовные дела. В феврале 2018 года могилевские специалисты не допустили ввоз в Россию 40 тонн польских фруктов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские. - прим.) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок – бензинов и дизельного топлива – в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать.