Макей: Иногда нужно быть жёстким до предела, а иногда – проявить готовность к компромиссу

Новости Беларуси. За четверть века независимости Беларусь прошла большой путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За четверть века независимости Беларусь прошла большой путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы громко заявили о себе на международной арене, к нам прислушиваются на интеграционных площадках и заслуга дипломатов в этом немалая.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Иногда нужно быть и жестким до предела, а иногда нужно проявить готовность к компромиссу, быть достаточно умеренным. Мы вырабатываем наше поведение, во-первых, исходя из стратегических установок по внешней политике, которые дает глава государства. А во-вторых, исходя из конкретной ситуации. Мы стараемся вырабатывать адекватные ответы на те проблемы, которые возникают в той или иной ситуации.
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