Макей: Иногда нужно быть жёстким до предела, а иногда – проявить готовность к компромиссу

Мы громко заявили о себе на международной арене, к нам прислушиваются на интеграционных площадках и заслуга дипломатов в этом немалая.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Иногда нужно быть и жестким до предела, а иногда нужно проявить готовность к компромиссу, быть достаточно умеренным. Мы вырабатываем наше поведение, во-первых, исходя из стратегических установок по внешней политике, которые дает глава государства. А во-вторых, исходя из конкретной ситуации. Мы стараемся вырабатывать адекватные ответы на те проблемы, которые возникают в той или иной ситуации.

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