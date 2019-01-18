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Макей: Иногда нужно быть жёстким до предела, а иногда – проявить готовность к компромиссу

18 января 2019 19:03
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Новости Беларуси. За четверть века независимости Беларусь прошла большой путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей: Иногда нужно быть жёстким до предела, а иногда – проявить готовность к компромиссу-1

Мы громко заявили о себе на международной арене, к нам прислушиваются на интеграционных площадках и заслуга дипломатов в этом немалая.

Макей: Иногда нужно быть жёстким до предела, а иногда – проявить готовность к компромиссу-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Иногда нужно быть и жестким до предела, а иногда нужно проявить готовность к компромиссу, быть достаточно умеренным. Мы вырабатываем наше поведение, во-первых, исходя из стратегических установок по внешней политике, которые дает глава государства. А во-вторых, исходя из конкретной ситуации. Мы стараемся вырабатывать адекватные ответы на те проблемы, которые возникают в той или иной ситуации.

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# МИД Беларуси # Владимир Макей # Фотофакт

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