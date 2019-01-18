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Экскурсия для работников МИДа прошла во Дворце Независимости

18 января 2019 20:25
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Новости Беларуси. В честь 100-летия дипломатической службы Беларуси в Большом театре оперы и балета прошел торжественный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить с юбилеем  цвет белорусской дипломатии  собрались представители политического  истеблишмента,  послы иностранных государств и известные артисты.

Экскурсия для работников МИДа прошла во Дворце Независимости-1

Еще одним подарком для сотрудников внешнеполитического ведомства стала экскурсия по Дворцу Независимости. Для дипломатов, которые непосредственно участвуют в подготовке международных встреч и переговоров, посетить здание, где принимаются самые важные для страны решения и проходят знаковые международные события – интерес особый.

Экскурсия для работников МИДа прошла во Дворце Независимости-4

Экскурсия для работников МИДа прошла во Дворце Независимости-6

Гостям показали Зал торжественных церемоний, где состоялась инаугурация Президента. Под этими 18-метровыми сводами чествуют лучших выпускников и олимпийцев. Конечно же, не обошли вниманием знаменитый Зеленый зал, в котором проходили, уже ставшие хрестоматийными, переговоры лидеров стран «Нормандской четверки».

Экскурсия для работников МИДа прошла во Дворце Независимости-9

Дворец Независимости, отмечают визитеры, еще и наглядная демонстрация впечатляющих возможностей белорусских предприятий. Все интерьеры создавали наши мастера.

Экскурсия для работников МИДа прошла во Дворце Независимости-12

Александра Гридюшко, советник Главного кадрового управления МИД Беларуси:
Сам Дворец интересен. Приятно видеть, что основная масса всего, что в этом Дворце есть, произведена нашими предприятиями, нашими мастерами. Нам как работникам МИДа это особенно близко, потому что мы продвигаем работу предприятий. Наш экспортный потенциал можно увидеть.

Экскурсия для работников МИДа прошла во Дворце Независимости-15

Андрей Шупляк, заместитель начальника управления информации МИД Беларуси:
Действительно переполняют эмоции. Здание и снаружи, и внутри очень красивое, интересное. Особенно, когда представляешь, что именно здесь происходят те переговоры, в подготовке которых многие из нас принимали участие, тем более интересно побывать здесь и увидеть, как все это происходит на самом деле.

Экскурсия для работников МИДа прошла во Дворце Независимости-18

Экскурсии по Дворцу Независимости уже стали хорошей традицией. Статусное государственное здание посещают гости со всей страны: заслуженные люди, ученые, военные, музыканты, спортсмены, школьники.

# МИД Беларуси # общество # Александра Гридюшко # Андрей Шупляк # Фотофакт

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