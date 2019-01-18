Экскурсия для работников МИДа прошла во Дворце Независимости

Новости Беларуси. В честь 100-летия дипломатической службы Беларуси в Большом театре оперы и балета прошел торжественный вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить с юбилеем цвет белорусской дипломатии собрались представители политического истеблишмента, послы иностранных государств и известные артисты.

Еще одним подарком для сотрудников внешнеполитического ведомства стала экскурсия по Дворцу Независимости. Для дипломатов, которые непосредственно участвуют в подготовке международных встреч и переговоров, посетить здание, где принимаются самые важные для страны решения и проходят знаковые международные события – интерес особый.

Гостям показали Зал торжественных церемоний, где состоялась инаугурация Президента. Под этими 18-метровыми сводами чествуют лучших выпускников и олимпийцев. Конечно же, не обошли вниманием знаменитый Зеленый зал, в котором проходили, уже ставшие хрестоматийными, переговоры лидеров стран «Нормандской четверки».

Дворец Независимости, отмечают визитеры, еще и наглядная демонстрация впечатляющих возможностей белорусских предприятий. Все интерьеры создавали наши мастера.

Александра Гридюшко, советник Главного кадрового управления МИД Беларуси:

Сам Дворец интересен. Приятно видеть, что основная масса всего, что в этом Дворце есть, произведена нашими предприятиями, нашими мастерами. Нам как работникам МИДа это особенно близко, потому что мы продвигаем работу предприятий. Наш экспортный потенциал можно увидеть.

Андрей Шупляк, заместитель начальника управления информации МИД Беларуси:

Действительно переполняют эмоции. Здание и снаружи, и внутри очень красивое, интересное. Особенно, когда представляешь, что именно здесь происходят те переговоры, в подготовке которых многие из нас принимали участие, тем более интересно побывать здесь и увидеть, как все это происходит на самом деле.