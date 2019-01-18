Президент о попытке столкнуть белорусов с россиянами: «Неужели кое-кому в России Украины не хватает?»
Новости Беларуси. Все чаще наблюдаем попытки поссорить белорусов и россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент приводит пример, который на днях взбудоражил сначала интернет, а потом и эфирное пространство. На федеральных каналах, не разобравшись, показали ролик, в котором, якобы в Беларуси притесняют русских. В Минске дело на самотек не пустили. С инцидентом быстро разобрались, и оказалось, что было «все совсем не так».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух мудаков-белорусов. Иначе не скажешь. Притом он быстро был снят на видео (сейчас это просто делается) и вброшен в интернет. И они (российские СМИ – прим.) за это ухватились. Зачем? Оказывается, один белорус, который когда-то был осужден (сотрудник ОМОНа, за взятку был посажен, вышел из тюрьмы). Второй был тоже белорус полуотмороженный. И завязалась потасовка. Причем здесь русские?!
Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию: нас не удастся столкнуть – белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды. Вы знаете, кому там какие нужны дивиденды. Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус – это русский со знаком качества (я еще 20 с лишним лет назад сказал). На этой теме поиграть - это очень опасно.
Я так по-простецки иногда задаю этот вопрос сам себе, но сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Неужели надо обязательно создать проблему на ровном месте? И если кому-то там хочется столкнуть нас – не получится. Мы знаем, как на это реагировать.
К счастью, уже не только первый, второй, третий канал России транслируется на всю Россию, но есть и интернет. И мы всегда свою точку зрения доведем до русского человека, до россиянина вообще.
Информационные атаки – дело тонкое и не такое безобидное, как кажется на первый взгляд. Будет спрос на такие ролики, значит, будут и предложения. А это уже выглядит, как манипуляции общественным сознанием и навязывание ложных представлений об отношениях между людьми.
Александр Лукашенко:
В чем опасность? Если только эта тема у нас становится актуальной, особенно в российских СМИ – то есть на нее есть спрос – завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете – из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России. Если им это надо будет, но, видимо, надо. Вот в чем опасность – эскалации этого процесса, что меня больше всего волнует.
Беларусь – открытая страна, любой заедет с юга, с запада, с северо-запада, даже с той же России, чтобы столкнуть нас с русскими и будут кричать: «Бьют русских».
В третий раз хочу сказать: это не пройдет в Беларуси. Это не получится. А если, не дай бог, такие факты будут, жесточайшая будет реакция. Правоохранительные органы получили соответствующее указание пресекать подобные вещи жесточайшим образом и разбираться.
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