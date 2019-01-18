Александр Лукашенко: «Не удастся столкнуть белорусов с россиянами»

Новости Беларуси. Внешнеполитический курс – прежний. Глава государства по случаю 100-летнего юбилея со дня образования дипломатической службы встретился с руководителями Министерства иностранных дел разных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент лично тепло приветствовал каждого из приглашенных и высказал мнение, что подобные встречи с руководителями министерств и ведомств прошлых лет могут стать доброй традицией. Общаясь с залуженными дипломатами, Александр Лукашенко подчеркнул важность многовекторности белорусской внешнеполитической модели и приверженность официального Минска интеграционной политике. Несмотря на турбулентную эпоху, Беларусь проводит самостоятельную и независимую политику, и свой внешнеполитический курс менять не будет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь начинает играть все большую роль на международной арене. Поэтому в этой ситуации менять как-то внешнеполитический курс я оснований не вижу. В последнее время вы, наверное, слышите – и меня, и особенно Владимира Владимировича обвиняют в «не том курсе», который мы проводим во внешней политике. Наши братья-россияне и дальше туда, на восток, говорят, что мы уж слишком прозападные. На Западе, наоборот, нас критикуют за излишнее наклонение в сторону Российской Федерации.

Не удастся столкнуть белорусов с россиянами. Не только с русскими, вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то дивиденды от этого (вы знаете, какие там нужны кому дивиденды). Не получится. Я уже грубо говорил когда-то: слушайте, мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом. Белорус – это русский со знаком качества, – я еще 20 с лишним лет тому назад сказал. И вот на этой теме поиграться – это очень опасно. Я так по-простецки иногда задаю этот вопрос сам себе. Сегодня скажу публично: неужели кое-кому в России Украины не хватает? Общение с дипломатами прошло в доверительной атмосфере. Глава государства высказал предостережения о том, чтобы дестабилизация и пожар от событий в Украине не перекинулись в Беларусь.

Александр Лукашенко:

Все хотят погреть руки на Украине. И вот этот пожар, который там полыхает сегодня (неизвестно, чем закончится), он не должен перекинуться на Беларусь. Поэтому нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране. Похоже, что подавляющее большинство нашего населения и даже подавляющее большинство оппозиции так называемой нашей понимают, что это может закончиться очень плохо. Давайте, говорю, соберемся в рамках ОБСЕ, обсудим проблемы. Нет, не хочется. У каждого свои цели – у одних, других, третьих. Давайте выйдем на какой-то «Хельсинки-2», если на то пошло. Мне намекают в Европе: «Александр Григорьевич, не надо инициировать это. Это невозможно, это не нужно сейчас», – понятно, вот позиция Европы. Им это не нужно. Хотя и та же Меркель, и другие, и бывший президент Франции (может, и этот) понимают, что это же в нашем доме пожар.