«От земли, от того производства». Каких принципов придерживался Лукашенко, назначая Бартоша?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим перелом в ходе специальной военной операции, мирную жизнь в Беларуси и ее предателей. В гостях политолог Андрей Лазуткин и командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.
Григорий Азаренок, СТВ:
8 августа был назначен министр сельского хозяйства Сергей Бартош. До этого дня помощник по Гомельской области, сообщил сегодня утром канал «Пул Первого». По этому поводу состоялось совещание у главы государства.
Президентский подход – именно тот человек, который руководил сельхозпредприятием. Тот человек, который, если это касается промышленности, руководил каким-то промышленным предприятием. То есть от земли, от того производства, от рабочего станка или комбайна, он может стать уже будущим министром. То есть нет таких, которые… Как у нас в 1980-1990-е годы стало. Работал в газете «Коммунист» обозревателем, никакого представления о реальной экономике не имеется. Ездил в какой-нибудь Чикаго, нахватался всякой ерунды про рыночную экономику, промыли мозги, завербовали, и вот приехал, стал министром.
Андрей Лазуткин, политолог:
Надо понимать, что сегодня в управлении происходит смена поколений. Вот людям, которых назначают, 45-50 лет. И Президенту надо передать свой опыт, который есть, посмотреть, как эти люди умеют работать не только на уровне предприятия или даже района, а в конкретной области, а дальше – выше Министерства. И без этого просто невозможно сформировать эту управленческую школу какого-то нового поколения.
То же самое происходит сегодня в России. Просто у нас маленькая страна, там страна большая. И посмотрите, как в России сегодня назначают губернаторов, насколько там молодой возраст. То есть там меняются подходы, что самое главное, тоже на уровне управления страной создается новая кадровая сеть. То есть люди молодые, люди, которые имеют уже другую управленческую культуру. Надо, чтобы они работали, пока можно, набирались опыта в мирной обстановки. Дальше эти люди будут постепенно принимать в направлении страны. Президент это все держит в голове, поэтому старается все время людей менять на разных позициях, чтобы на этом участке ты научился делать что-то на этом, на этом, на этом. И только с таким опытом можно что-то передавать дальше. Это очень важно, конечно.
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