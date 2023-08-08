«От земли, от того производства». Каких принципов придерживался Лукашенко, назначая Бартоша?

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Григорий Азаренок, СТВ:

8 августа был назначен министр сельского хозяйства Сергей Бартош. До этого дня помощник по Гомельской области, сообщил сегодня утром канал «Пул Первого». По этому поводу состоялось совещание у главы государства.

Президентский подход – именно тот человек, который руководил сельхозпредприятием. Тот человек, который, если это касается промышленности, руководил каким-то промышленным предприятием. То есть от земли, от того производства, от рабочего станка или комбайна, он может стать уже будущим министром. То есть нет таких, которые… Как у нас в 1980-1990-е годы стало. Работал в газете «Коммунист» обозревателем, никакого представления о реальной экономике не имеется. Ездил в какой-нибудь Чикаго, нахватался всякой ерунды про рыночную экономику, промыли мозги, завербовали, и вот приехал, стал министром.