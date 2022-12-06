«Они не борются с коррупцией, а управляют коррупцией». Какие рычаги давления использует США в борьбе за господство?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Говорим об идеологии, об идеологической составляющей политики разных стран. И сегодня, действительно, каждое из государств, которое претендует на статус сверхдержавы, пытается сформировать свое идеологическое наполнение. Но скажите, если мы говорим о будущем многополярном мире, возможны ли разные идеологии, как они могут уживаться? Потому как если мы берем либеральную повестку, которая сейчас все-таки берет верх в жизни американских граждан, конечно же, глобалистские элиты мечтают, чтобы эта повестка, идеология захватила весь мир.

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

Очень короткое замечание по предыдущей части, если вы позволите. Отличие холодной войны состоит в том, что Соединенные Штаты сегодня особо никому не помогают финансово. Ключевое воздействие на элиты разных стран у них – это механизм наказания через очень хорошо проработанный, продуманный, отточенный в период так называемой борьбы с международным терроризмом механизм санкций. Сегодня США могут контролировать практически любую сделку, проводимую в долларах, евро или в любых других валютах стран Запада. Очень простой пример – та же Сербия. При том, что тотальная поддержка, симпатия к России, исторически ближе к Китаю и так далее, тем не менее руководство проводит многовекторную сбалансированную политику, потому что понимают, что в противном случае они попадут под жесточайший каток финансового наказания. Вот именно этим Соединенный Штаты сегодня управляют очень многими элитами, в том числе и в отдельных странах постсоветского пространства. И даже в России оказывают влияние на тех, у кого есть дома, яхты. Потому что это тот механизм, с помощью которого Соединенные Штаты могут добиться большего, чем если они кому-то просто давали деньги. Даже не надо давать денег. Они просто знаю что, где и кто украл, и этим украденным могут позволить пользоваться либо могут изъять. Вот ключевой инструмент с помощью которого Соединенные Штаты сегодня управляют элитой во многих странах, они управляют коррупцией. Они не борются с коррупцией, они управляют коррупцией. Это важный элемент для понимания того, на чем зиждется американское влияние.