Елфимов: последнего законного президента США Никсона «ушли» ещё в 1974-м. Нечто подобное мы наблюдали в деле Трампа

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

Последним законным президентом США был Роберт Никсон! Его «ушли» еще в 1974 году в результате государственного переворота, прикрытого при помощи СМИ и сфабрикованного ими же «Уотергейтского дела». Все думают, что это Никсон покушался на американскую демократию, а на самом деле все было наоборот. И это он был ее последним и неудачливым защитником.

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