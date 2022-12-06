Дзермант: Россия не предъявляет глобальные амбиции, прежде всего речь идёт о собственной безопасности

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Считаю важным отличием нынешней линии Москвы от позиции Советского Союза именно в том, что нынешняя Россия не спешит финансировать союзников по всему миру, есть ряд государств близких, которые определенную финансовую помощь, поддержку получают. Но все же невозможно сравнивать с теми миллиардами, которые Советский Союз вкладывал только в одну Африку. Некоторые даже свои граждане в тот момент от этого страдали. В этом смысле новое противостояние великих держав, на ваш взгляд, не означает определенной помощи для стран третьего мира? Потому как мы говорим, сверхдержава – это государство, которое может оказывать влияние на другие государства. Влияние может быть разное, идеологическое и финансовое.

Алексей Дзермант, политолог:

Здесь вопрос в амбициях. Насколько я вижу, пока Россия не предъявляет глобальные амбиции. Она хотела бы иметь сферу безопасности в Евразии, возможно, какие-то отношения с союзниками на других континентах, но прежде всего речь идет о собственной безопасности России и ближнего окружения. Поэтому смысла вкладывать деньги в далекое зарубежье, ставить режимы дружественные особо нет сегодня. Это пока. Россия же может изменить немножко свою стратегию, если победа будет одержана, если начнется иной немножко расклад. Но пока так. И тут же в чем еще вопрос? Ради чего поддерживаются те или иные страны? Американцы вкладывают до сих пор деньги в дружественные режимы, чтобы держать глобальную гегемонию или кого-то сдерживать. То есть по периметру Китая, России ставятся дружественные режимы, туда вкачиваются деньги, чтобы они сдерживали противников. Россию либо Китай. Пока такой задачи особо ни у кого нет, даже у китайцев. Они если вкладывают в Африку, Латинскую Америку, прежде всего собственная экономическая выгода, развитие. Ради этого происходит. И они, конечно, оттуда получают, то есть контроль над ресурсами. Сейчас немножко поменялась логика. Сейчас хищники друг с другом сцепились. Вот кто придумает логику после этой борьбы, то есть как нам вместе на планете договориться между полюсами, которые уже определят свою силу, и будет виден предел воздействия на них противника, вот тогда, возможно, немножко другая ситуация наступит, тот самый многополярный мир. Но пока пределы силы друг друга не испытаем, этого не наступит.

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