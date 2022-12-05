Андрейченко: выстоять в борьбе за выживание можно только вместе. Как страны ОДКБ противостоят нападкам Запада?

Запад всеми средствами пытается затормозить интеграцию на постсоветском пространстве. Об этом заявил председатель Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Андрейченко возглавил белорусскую делегацию на выездном заседании Совета ОДКБ, которое 5 декабря прошло в Москве.

Спикер отметил сложную военную обстановку по периметру стран Организации. В условиях, когда группировка НАТО в соседних с Беларусью европейских странах выросла больше чем в 17 раз, а процесс наращивания вооружения специалисты характеризуют как непрерывный, члены ОДКБ вынуждены адекватно реагировать на возникающие угрозы. Сложившаяся у западных границ Беларуси обстановка требовала прикрытия рубежей. Именно с этой целью была развернута региональная группировка войск Союзного государства. По словам Владимира Андрейченко, сегодня особенно важно не допустить раскола между союзниками. Потому как это основная цель недружественного Запада.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

США и их союзники не останавливаются ни перед чем, даже перед глобальной катастрофой. И надо понимать, что выстоять в этой борьбе за выживание можно только вместе. Безусловно, у каждой из стран ОДКБ есть свои национальные интересы. Их необходимо уважать и учитывать при выработке совместной стратегии действий. Наша первейшая задача – не допустить дестабилизации в регионе, четко выдерживать свои союзнические обязательства, отстаивать то, в чем кровно заинтересованы наши граждане – это мир, экономическое развитие и общие ценности.