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Андрейченко: выстоять в борьбе за выживание можно только вместе. Как страны ОДКБ противостоят нападкам Запада?

05 декабря 2022 17:06
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Запад всеми средствами пытается затормозить интеграцию на постсоветском пространстве. Об этом заявил председатель Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Андрейченко возглавил белорусскую делегацию на выездном заседании Совета ОДКБ, которое 5 декабря прошло в Москве.

Андрейченко: выстоять в борьбе за выживание можно только вместе. Как страны ОДКБ противостоят нападкам Запада?-1

Спикер отметил сложную военную обстановку по периметру стран Организации. В условиях, когда группировка НАТО в соседних с Беларусью европейских странах выросла больше чем в 17 раз, а процесс наращивания вооружения специалисты характеризуют как непрерывный, члены ОДКБ вынуждены адекватно реагировать на возникающие угрозы. Сложившаяся у западных границ Беларуси обстановка требовала прикрытия рубежей. Именно с этой целью была развернута региональная группировка войск Союзного государства. По словам Владимира Андрейченко, сегодня особенно важно не допустить раскола между союзниками. Потому как это основная цель недружественного Запада.

Андрейченко: выстоять в борьбе за выживание можно только вместе. Как страны ОДКБ противостоят нападкам Запада?-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
США и их союзники не останавливаются ни перед чем, даже перед глобальной катастрофой. И надо понимать, что выстоять в этой борьбе за выживание можно только вместе. Безусловно, у каждой из стран ОДКБ есть свои национальные интересы. Их необходимо уважать и учитывать при выработке совместной стратегии действий. Наша первейшая задача – не допустить дестабилизации в регионе, четко выдерживать свои союзнические обязательства, отстаивать то, в чем кровно заинтересованы наши граждане – это мир, экономическое развитие и общие ценности.

Андрейченко: выстоять в борьбе за выживание можно только вместе. Как страны ОДКБ противостоят нападкам Запада?-7

Напомним, в 2023 году наша страна председательствует в ОДКБ. Как отметил Владимир Андрейченко, это время будет сопровождать девиз «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности». Главная задача – урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дестабилизации в странах Организации. А также сохранение мира, в котором голос каждого государства будет слышен и иметь равный вес при решении проблем.

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# ОДКБ # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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