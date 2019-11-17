«Боюсь глубоко погружаться в эту проблему». Президент Беларуси о роли Кастуся Калиновского в истории

Новости Беларуси. 17 ноября – день парламентских выборов в Беларуси. После того, как Александр Лукашенко сделал свой выбор, он по традиции пообщался с журналистами – как белорусскими, так и зарубежными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главу государства буквально засыпали вопросами – почти два десятка. Такое ощущение, что СМИ соскучились по общению с лидером. И, заметьте, ни один вопрос не остался без внимания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю роль Кастуся Калиновского в истории, но не настолько, как вы думаете, что вы знаете. Там было очень много нюансов, и я своих политиков и ученых предостерегаю от того, чтобы мы, оценивая роль Калиновского, не ударились в какую-то политику. Он действовал на нашей территории. Он был нашим человеком, если хотите – гражданином, это был наш человек нашего государства. И от этого никуда не денешься.

Даже как историк я боюсь глубоко погружаться в эту проблему. Это для некоторых ваших коллег она очень простая проблема, как проблема Куропат. Вот там Сталин всех расстреливал. Придут коммунисты к власти завтра – они будут говорить, что там расстреливали другие, в том числе и немцы, и фашисты, и так далее.

Когда вы меня заставили окунуться в эту проблему, я достал все архивы, которые у нас есть, и увидел, что не все там однозначно: хватало и тех, и других. И хватит втягивать общество в эту дискуссию, люди уже этого наелись. Поэтому я решил это кладбище, где похоронены люди невинно убиенные (не важно, кем), огородить, привести в порядок, чтобы не выгуливали там собак и чтобы те, кто туда хочет прийти помянуть людей, могли помянуть.

Хочу, чтобы нас эти проблемы не разъединяли, а объединяли народ.

Я пра Каліноўскага спытаўся, таму што, можа быць, варта было б вярнуць яго ў Беларусь?