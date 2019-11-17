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Президент Беларуси проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания

17 ноября 2019 08:28
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Новости Беларуси. Президент Беларуси проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания-1

Александр Лукашенко поприветствовал членов избирательной комиссии словами: «Вы – бойцы видимого фронта».

Президент Беларуси проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания-4

Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке №506 Старовиленского избирательного округа №105 Центрального района Минска. Он располжен в Белорусском государственном университете физической культуры. 

Президент Беларуси проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания-7

По данному округу на нынешних выборах баллотируются шесть кандидатов. 

# Выборы-2019 # Александр Лукашенко

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