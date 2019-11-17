Президент Беларуси проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания

Новости Беларуси. Президент Беларуси проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поприветствовал членов избирательной комиссии словами: «Вы – бойцы видимого фронта».

Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке №506 Старовиленского избирательного округа №105 Центрального района Минска. Он располжен в Белорусском государственном университете физической культуры.