Чем запомнился шестой созыв белорусского парламента? Анализирует Юлия Огнева

Новости Беларуси. Давайте вспомним, чем запомнился действующий – шестой по счету – созыв парламента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Депутатов выбрали 11 сентября 2016 года. Они работали чуть больше трех лет, за это время рассмотрели около 450 законопроектов. Сами народные избранники предложили шесть проектов законов, три из них были приняты. Большинство же документов инициировало правительство.

Юлия Огнева, СТВ:

Из важнейших, например, изменения в Трудовой, Жилищный, Банковский и Лесной кодексы. Для экономики – скорректированные законы о естественных монополиях, противодействии монополистической деятельности, госзакупках. Также депутаты еще больше защитили права потребителей: приняли новый для страны закон «О производстве и обращении органической продукции». «Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси Из резонансных – корректировка закона о СМИ. Ею была установлена идентификация пользователей интернет-ресурсов. Также так называемый «закон об отсрочках»: теперь законно отсрочить армейскую службу можно всего раз, пока молодой человек учится в колледже или университете.