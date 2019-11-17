Президент Беларуси: «Чтобы вам не пришлось учиться нашей демократии, чтобы спасти Евросоюз»

Новости Беларуси. Президент более часа отвечал на вопросы журналистов. Был вопрос, который касался этой предвыборной кампании.
Новости Беларуси. Президент более часа отвечал на вопросы журналистов. Был вопрос, который касался этой предвыборной кампании.
Дмитрий Семченко, корреспондент ОНТ:
Александр Григорьевич, идет последний день голосования, но уже можно сделать первые выводы об отличительных особенностях этой электоральной кампании. Нам, журналистам, сложно вспомнить, чтобы когда-то было столько скандалов и провокаций. Причем со стороны тех, кто должен следить, чтобы подобных инцидентов не было (я имею в виду наблюдателей). В адрес людей, которые работают в избирательных комиссиях, звучат и угрозы, и оскорбления, даже в адрес простых избирателей (случай в Бресте). Хотелось бы услышать ваше мнение: к чему это и что с этим делать?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что с этим делать. Если уж абсолютно искренне, ну не хотим мы создавать определенной напряженности вокруг даже этих скандалов. Вот я пришел и комиссии задаю вопросы, пошутил, что это бойцы видимого фронта. Они сегодня на передовой. Ну, что ж, время избрало их, судьба у них такая – надо выдержать. Я же не жалуюсь, когда на меня все шишки там валятся – мол, и котов я в детстве убивал, и надсмотрщиком был, и стрелял в кого-то... Чего я только не делал. Абсолютное вранье! Никогда в жизни у меня такого не было, можно проверить. Тем не менее, ушат грязи вылили. Я терплю, не даю им повода, чтобы они перешли ко второму этапу – они думали, что я с бешеным рвением на это буду реагировать. Да глупости, люди это поймут. Ну просто фашисты, понимаете. У них в рейхе был принцип: чем страшнее или больше ложь, тем больше в нее верят. По-геббельсовски. Вот они это усвоили.
Точно так и их пытаются вытащить, шантажировать, спровоцировать на что-то. Но они молодцы. Я знаю шесть случаев на утро сегодня, когда на вечер вчерашнего дня, когда поступили таким образом, как вы сказали. Они задокументировали и с этими людьми разберемся по закону. Сейчас не хочу создавать проблем, ибо кто-то потом скажет: «Слушайте, так этот диктатор тут наклонил общество, людей заставил, вот он что-то не давал и прочее». Надо потерпеть. С ними мы разберемся. Вот проведем выборы – и разберемся. Но я позавчера, во второй половине дня, через главу Администрации (она тут присутствует) отдал распоряжение милиции и спецслужбам – пресекать жестоко подобные вещи. Особенно когда начинают третировать семью, расклеивать листовки и угрожать жизни председателей и членов комиссий. Защиту они от меня получат железную. Вот тут я ни на кого смотреть не буду, они должны это понимать. Если кому-то это непонятно, вы меня знаете уже не первый год, я очень быстро могу призвать к ответу подобных людей, как только они перейдут красную черту. Поэтому просто надо немного потерпеть, а я знаю, как их защитить. Мы это делаем.
Поэтому вы правы, что сегодня беспрецедентные предпринимаются шаги. Но помните одну вещь – это репетиция главных выборов. Они щупают – на площадях, где-то на избирательных участках, они давят на наших людей. А они – учителя, врачи, инженеры, у них масса проблем. Они их начинают на зуб пробовать. Попробовали. Видят, что не получится.
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Мы свою страну никому не отдадим, это наша страна, и мы будем защищать ее и наших людей как положено по закону.
Будучи в Австрии, когда мне задавали море вопросов, я им прямо в лицо ответил, даже пресс-секретарь испугалась такой откровенности. Я ответил прямо в глаза – я не заигрываю ни с кем. И в конце (показывали это или нет) сказал им: «Ребята, смотрите, чтобы вам не пришлось учиться нашей демократии, чтобы спасти Евросоюз и каждую страну в нем».
Также глава государства поделился с журналистами подробностями недавнего визита в Австрию и рассказал, что в начале 2020 года планирует посетить Латвию. Эта встреча прорабатывается. Беларусь готова сотрудничать и с Польшей. Главное, чтобы инициатива исходила от двух сторон.
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