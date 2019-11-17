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Президент Беларуси: «Чтобы вам не пришлось учиться нашей демократии, чтобы спасти Евросоюз»

17 ноября 2019 13:48
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Новости Беларуси. Президент более часа отвечал на вопросы журналистов. Был вопрос, который касался этой предвыборной кампании.

Президент Беларуси: «Чтобы вам не пришлось учиться нашей демократии, чтобы спасти Евросоюз»-1

Дмитрий Семченко, корреспондент ОНТ:
Александр Григорьевич, идет последний день голосования, но уже можно сделать первые выводы об отличительных особенностях этой электоральной кампании. Нам, журналистам, сложно вспомнить, чтобы когда-то было столько скандалов и провокаций. Причем со стороны тех, кто должен следить, чтобы подобных инцидентов не было (я имею в виду наблюдателей). В адрес людей, которые работают в избирательных комиссиях, звучат и угрозы, и оскорбления, даже в адрес простых избирателей (случай в Бресте). Хотелось бы услышать ваше мнение: к чему это и что с этим делать?

Президент Беларуси: «Чтобы вам не пришлось учиться нашей демократии, чтобы спасти Евросоюз»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что с этим делать. Если уж абсолютно искренне, ну не хотим мы создавать определенной напряженности вокруг даже этих скандалов. Вот я пришел и комиссии задаю вопросы, пошутил, что это бойцы видимого фронта. Они сегодня на передовой. Ну, что ж, время избрало их, судьба у них такая – надо выдержать. Я же не жалуюсь, когда на меня все шишки там валятся – мол, и котов я в детстве убивал, и надсмотрщиком был, и стрелял в кого-то... Чего я только не делал. Абсолютное вранье! Никогда в жизни у меня такого не было, можно проверить. Тем не менее, ушат грязи вылили. Я терплю, не даю им повода, чтобы они перешли ко второму этапу – они думали, что я с бешеным рвением на это буду реагировать. Да глупости, люди это поймут. Ну просто фашисты, понимаете. У них в рейхе был принцип: чем страшнее или больше ложь, тем больше в нее верят. По-геббельсовски. Вот они это усвоили.

Президент Беларуси: «Чтобы вам не пришлось учиться нашей демократии, чтобы спасти Евросоюз»-7

Точно так и их пытаются вытащить, шантажировать, спровоцировать на что-то. Но они молодцы. Я знаю шесть случаев на утро сегодня, когда на вечер вчерашнего дня, когда поступили таким образом, как вы сказали. Они задокументировали и с этими людьми разберемся по закону. Сейчас не хочу создавать проблем, ибо кто-то потом скажет: «Слушайте, так этот диктатор тут наклонил общество, людей заставил, вот он что-то не давал и прочее». Надо потерпеть. С ними мы разберемся. Вот проведем выборы – и разберемся. Но я позавчера, во второй половине дня, через главу Администрации (она тут присутствует) отдал распоряжение милиции и спецслужбам – пресекать жестоко подобные вещи. Особенно когда начинают третировать семью, расклеивать листовки и угрожать жизни председателей и членов комиссий. Защиту они от меня получат железную. Вот тут я ни на кого смотреть не буду, они должны это понимать. Если кому-то это непонятно, вы меня знаете уже не первый год, я очень быстро могу призвать к ответу подобных людей, как только они перейдут красную черту. Поэтому просто надо немного потерпеть, а я знаю, как их защитить. Мы это делаем.

Поэтому вы правы, что сегодня беспрецедентные предпринимаются шаги. Но помните одну вещь – это репетиция главных выборов. Они щупают – на площадях, где-то на избирательных участках, они давят на наших людей. А они – учителя, врачи, инженеры, у них масса проблем. Они их начинают на зуб пробовать. Попробовали. Видят, что не получится.

Президент Беларуси: «Чтобы вам не пришлось учиться нашей демократии, чтобы спасти Евросоюз»-10

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Мы свою страну никому не отдадим, это наша страна, и мы будем защищать ее и наших людей как положено по закону.

Будучи в Австрии, когда мне задавали море вопросов, я им прямо в лицо ответил, даже пресс-секретарь испугалась такой откровенности. Я ответил прямо в глаза – я не заигрываю ни с кем. И в конце (показывали это или нет) сказал им: «Ребята, смотрите, чтобы вам не пришлось учиться нашей демократии, чтобы спасти Евросоюз и каждую страну в нем».

Также глава государства поделился с журналистами подробностями недавнего визита в Австрию и рассказал, что в начале 2020 года планирует посетить Латвию. Эта встреча прорабатывается. Беларусь готова сотрудничать и с Польшей. Главное, чтобы инициатива исходила от двух сторон.

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Подробности – в видеоматериале

# Международная политика # Дмитрий Семченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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