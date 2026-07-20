Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира, одержав победу над Аргентиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме преимущество было на стороне «красной фурии», однако подвела реализация. После перерыва тенденция сохранялась, подопечные де ла Фуэнте доминировали, но отличиться не удавалось. Основное время так и завершилось вничью – 0:0. А в экстра-тайме Ферран Торрес принес викторию своей команде. Для испанцев это был второй финал в истории – в 2010 году в ЮАР они впервые стали чемпионами мира.