Прямой эфир

Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу

20 июля 2026 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира, одержав победу над Аргентиной, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В первом тайме преимущество было на стороне «красной фурии», однако подвела реализация. После перерыва тенденция сохранялась, подопечные де ла Фуэнте доминировали, но отличиться не удавалось. Основное время так и завершилось вничью – 0:0. А в экстра-тайме Ферран Торрес принес викторию своей команде. Для испанцев это был второй финал в истории – в 2010 году в ЮАР они впервые стали чемпионами мира. 

# Чемпионат мира по футболу

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске завершилась матчевая встреча по легкой атлетике среди молодежных команд Союзного государства
20 июля 2026 11:56

В Минске завершилась матчевая встреча по легкой атлетике среди молодежных команд Союзного государства

Анна Сола решила выступить в новом сезоне – узнали про актуальную форму спортсменки
19 июля 2026 18:30

Анна Сола решила выступить в новом сезоне – узнали про актуальную форму спортсменки

БГУФК принимает будущих чемпионов: все о поступлении в главный спортивный вуз
19 июля 2026 18:15

БГУФК принимает будущих чемпионов: все о поступлении в главный спортивный вуз