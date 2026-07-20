В Румынии десятки тысяч медиков вышли на общенациональную забастовку

В Румынии десятки тысяч медиков вышли на предупредительную общенациональную забастовку. Акция протеста затронула более полутысячи больниц. Они продолжают принимать пациентов, но помощь оказывается только в экстренных случаях. По всей стране врачи и медсестры проводят марши и митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольство вызвано новым законом об оплате труда, по которому множество сотрудников системы здравоохранения больше не будут получать никакой прибавки к и без того невысокой зарплате, хотя их нагрузка не уменьшится. Протестующие также требуют срочно решить проблему нехватки персонала в больницах и улучшить условия труда.

Больная система здравоохранения означает больную страну. Я медсестра, и у нас в хирургическом отделении в одну смену работает лишь два человека. Из-за этого нам приходится ухаживать как минимум за 50 пациентами. И при этом правительство, наверное, думает что у нас слишком много денег. Пусть проживут на мои 4300 леев в месяц.

В настоящее время в больницах существует большой риск коллапса в плане кадровых ресурсов и заработной платы. Многие мои коллеги уходят из профессии и переходят в другие сферы. Они вынуждены менять места работы в поисках лучших условий.

Профсоюзы предупредили, что если их требования не будут выполнены, то с 29 июля они начнут новую, более масштабную всеобщую забастовку.