Президент Беларуси: «С Лукашенко Беларусь никто на Запад не потащит»

Новости Беларуси. 17 ноября Александр Лукашенко принял участие в голосовании на выборах в парламент Беларуси. Проголосовав, Президент ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси проголосовал на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания Были вопросы, касающиеся внешней политики. Глава государства поделился с журналистами подробностями недавнего визита в Австрию и рассказал, что в начале 2020 года планирует посетить Латвию. Эта встреча прорабатывается.

Беларусь готова сотрудничать и с Польшей. Продолжится взаимодействие с Россией. Это ключевой партнер, с которым мы нашли общий язык. Это к вопросу о том, с кем сложнее вести диалог – с партнерами на Западе или на Востоке. Александр Лукашенко об отношениях с Россией: «Что это за союз, если мы каждый год теряем, и условия ухудшаются»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С россиянами мне всегда было комфортно, мы с ними друзья. Конечно же, мы разные страны и тут их надо понимать. У нас уже, наверное, есть и какие-то свои цели и задачи. Россия – большая страна, у нас их, может, поменьше, но их тоже хватает. Поэтому, если откровенно, конечно, с ними, но поскольку у нас масса, громадье этих вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Да, у нас напряженка, но эта напряженка характерна только братским, дружественным странам. Что касается США, они от меня никогда ничего не требуют. Если раньше был расхожий тезис: «или Запад, или Восток, определяйтесь, Беларусь, или вы с нами, или с ними», сейчас нет. Я встречался с американскими политиками высокопоставленными, я знаю их позицию. Они всегда начинают с того: мы не ставим перед вами, господин Президент, вопрос, с кем вы, с нами или с Россией. Всегда, это я вам честно говорю. Они не ставят перед нами такой вопрос. Они оценили нашу роль как центра Европы, географического центра Европы. Мы никому не создаем проблем. Чтоб вы знали, натовцы и Запад оценивают нашу как самую в СНГ мобильную, дисциплинированную, боеспособную армию.

Россия нас превосходит по объемам и ядерному оружию. А самая боеспособная (я читаю их мнения, ваши мнения) – да, они так оценивают. Но мы, тем не менее, никогда никому не угрожаем и никогда не будем угрожать. С нашей территории угроз никогда не будет, только ответы адекватные и симметричные. Но если далеко зайдут, и асимметричные ответы на их действия. Поэтому они никогда перед нами за это время, потепление, как вы сказали, не ставят каких-то там вопросов. Поэтому если в России кто-то озабочен, что американцы уже нас захватили в клещи и потащили на Запад – чепуха полная. Во-первых, с Лукашенко Беларусь никто на Запад не потащит. Я знаю свою роль, свое место, знаю, как меня там оценивают и нас в целом. Но не могу позволить, чтобы мы были отхожим двором ни у Европы, ни у Востока. Мы – страна суверенная, независимая, и я буду именно так ставить эти вопросы и вести диалог.