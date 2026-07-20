В Аризоне мужчина открыл огонь по прохожим – есть раненые

Очередной случай массовой стрельбы в США. По меньшей мере 9 человек получили тяжелые ранения, когда вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим в городе Тусон, штат Аризона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло в оживленном квартале, где находится множество развлекательных центров и крупных магазинов. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции, которые патрулировали район. Они попытались задержать подозреваемого, но тот открыл по правоохранителям огонь. В ходе перестрелки мужчина получил ранения и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сейчас выясняются мотивы его действий.