Прямой эфир

В Аризоне мужчина открыл огонь по прохожим – есть раненые

20 июля 2026 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередной случай массовой стрельбы в США. По меньшей мере 9 человек получили тяжелые ранения, когда вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим в городе Тусон, штат Аризона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аризоне мужчина открыл огонь по прохожим – есть раненые-2

Это произошло в оживленном квартале, где находится множество развлекательных центров и крупных магазинов. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции, которые патрулировали район. Они попытались задержать подозреваемого, но тот открыл по правоохранителям огонь. В ходе перестрелки мужчина получил ранения и в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сейчас выясняются мотивы его действий. 

# Стрельба в США

Другие новости рубрики

Все новости
В Румынии десятки тысяч медиков вышли на общенациональную забастовку
20 июля 2026 10:59

В Румынии десятки тысяч медиков вышли на общенациональную забастовку

Со склона Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его 11-летнего сына
20 июля 2026 10:48

Со склона Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его 11-летнего сына

В Аргентине вспыхнули массовые беспорядки после проигрыша национальной сборной на ЧМ по футболу
20 июля 2026 09:08

В Аргентине вспыхнули массовые беспорядки после проигрыша национальной сборной на ЧМ по футболу