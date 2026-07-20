В Минске завершилась матчевая встреча по легкой атлетике среди молодежных команд Союзного государства

В столице завершилась матчевая встреча по легкой атлетике среди молодежных команд Союзного государства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие в соревнованиях приняли более 300 лучших молодых легкоатлетов из Беларуси и России, которые определили призеров в двух возрастных группах. Накануне был разыгран 31 комплект наград, копилка отечественной сборной потяжелела на 30 медалей: 8 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых.

Победы 19 июля наши атлеты праздновали в тройных прыжках, метании диска, семиборье и десятиборье. Кроме того, на турнире были побиты два национальных юношеских рекорда – в смешанных эстафетах 4 на 100 метров и 4 на 400 метров. Общий итог белорусов за два дня составил 75 наград: по 22 золотые и серебряные, а также 31 бронзовая.