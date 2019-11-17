Игорь Ляшенко: если в парламент седьмого созыва придут люди с обновлёнными знаниями, будет ещё лучше
Новости Беларуси. Депутатов Палаты представителей выбирали 17 ноября по всей стране – от маленьких деревень до областных центров и Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наша коллега Анастасия Корниенко весь день наведывалась на самые разные избирательные участки Минска, чтобы убедиться, насколько важен каждый голос и что праздник действительно удался.
Как это было смотрите в видеоматериале.
С домочадцами на участок пришел сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. От работы будущего парламента ждет прежде всего взаимодействия между ветвями власти.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Очень важно тесное и эффективное взаимодействие между исполнительной ветвью власти и законодательной. Мы должны эффективно совершенствовать нормативно-правовое регулирование по всем сферам функционирования нашей страны. Это и экономика, и социальная сфера, культура, спорт, наука, IT-технологии.
Вице-премьер Игорь Ляшенко, получив бюллетень, тщательно вчитывался в фамилии. Признается: в его выборе главный критерий – профессионализм. В работе парламента шестого созыва 250 нормативных правовых актов. 130 из них интегрируют Беларусь в международные правовые системы. Впереди – большой фронт работ.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Я считаю, что предыдущий парламент очень профессионально отработал. Если придут новые люди с обновленными знаниями, это будет еще лучше. Потому что мы видим, что нужно дальше работать над улучшением экономической среды, повышать рейтинги страны. Поэтому это должны быть толковые люди, связанные с реальной жизнью и понимающие, как это положить на нормативно-правовую базу.
Наталья Кочанова рассказала, за кого голосовала на выборах в парламент Беларуси
С самого утра также проголосовали спикеры обеих палат парламента. В этот день на свой избирательный участок пришла и Наталья Кочанова.
За одного из шести кандидатов на участке № 507 проголосовал председатель Миноблисполкома.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Каждый гражданин Республики Беларусь должен исполнить свой гражданский долг: прийти на участок и отдать свой голос за того кандидата, которого он посчитает достойным и способным представлять его интересы в парламенте нашей страны. Тем же руководствовался и я.
«Безразличию в день выборов не место». С таким слоганом пришел на свой участок председатель Федерации профсоюзов.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
У нас практически на всех участках избирательных есть наши профсоюзные наблюдатели. Наблюдатели, которые, прежде всего, смотрят за тем, чтобы избирательное законодательство исполнялось на местах. У нас есть оперативная полная информация, которая к нам стекается в Федерацию профсоюзов Беларуси.
Мы наблюдаем с первого дня досрочного голосования. Наблюдаем, естественно, и сегодня. Самое главное, что выборы, по мнению наших наблюдателей национальных от профсоюзов, проходят свободно. Выборы хорошо организованы. Системных каких-то нарушений законодательства нет.
В полдень наша съемочная группа застала на избирательном участке и директора Купаловского театра Павла Латушко.
Павел Латушко, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Для мяне вельмі важна, каб тыя дэпутаты, якія войдуць у новы склад Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, былі мэтанакіраваныя, накіраваныя на пабудову нашай краіны, нашай дзяржаўнасці, далейшае развіццё Рэспублікі Беларусь.
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