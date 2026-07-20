В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центральным поединком этой стадии станет встреча между полуфиналистом прошлого розыгрыша минским «Динамо» и чемпионом страны «МЛ Витебском». «Бело-синие» праздновали победы в обоих дуэлях – 2:0 на выезде, 1:0 дома.

Нынешний обладатель трофея борисовский БАТЭ будет соперничать с единственным представителем первой лиги национального чемпионата «Оршей». Даты этих матчей будут определены позже. Остальные встречи за выход в четвертьфинал состоятся 25-26 июля. Победители определятся по итогам одного противостояния.



Больше всего кубковых трофеев у борисовчан – шесть, по три раза данный турнир выигрывали столичное «Динамо», солигорский «Шахтер», «Гомель», «Неман», «Белшина» и брестское «Динамо».