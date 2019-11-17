Александр Лукашенко об отношениях с Россией: «Что это за союз, если мы каждый год теряем, и условия ухудшаются»
Новости Беларуси. Определяют, каким будет высший законодательный орган страны в ближайшие четыре года, 6 миллионов 900 тысяч человек. Свыше 37% из них проголосовали досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси сделал свой выбор именно 17 ноября. Глава государства традиционно голосует на избирательном участке № 506 Старовиленского избирательного округа № 105, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры. По данному округу баллотируются шесть кандидатов в депутаты.
Проголосовав, Президент ответил на вопросы журналистов. Один из них касался интеграции с Россией в рамках Союзного государства. Как известно, сейчас идет работа над созданием документов, в которых будут прописаны шаги по дальнейшему объединению. Этот процесс коснётся разных сфер экономики.
Дорожные карты должны утвердить президенты Беларуси и России. Планируется, что это может состояться в декабре. Но есть и принципиальные условия, без которых невозможна дальнейшая интеграция. Одно из таких – это сохранение суверенитета и независимости нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы – это суверенитет, независимость нашего государства. Поэтому не надо никакой конспирологии, здесь ведется все открыто. Премьер-министр уже сказал, это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны. Надо подписывать все в целом.
Из чего я исхожу? Не потому что мы там хотим быть нахлебниками, я уже тысячу раз об этом говорил. Китай и Америка начали торговую войну почему? Потому что Трамп обнаружил (не знаю, так это или нет), что они от этой торговли теряют, и у них дефицит в торговом балансе на сотни миллиардов долларов. А вы знаете, какой дефицит в торговле у нас с Россией? Под девять миллиардов долларов ежегодно. Где мне взять эти девять миллиардов, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выстроили барьеры и не пускают туда по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет. Конечно, мы с Россией воевать не будем, как Америка с Китаем. Мы не начнем торговые войны. Но это неправильно.
И второе. Когда ты вступаешь в какое-то объединение, ты на что рассчитываешь? Рассчитываешь, с каждым месяцем, каждым годом будет лучше, но не хуже, чем до этого. Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз? Вот наша позиция. Об этом знает Президент России. Мы с ним друзья, я ему открыто могу это сказать, да еще похлеще. Он мне может сказать. Где взять девять миллиардов, чтобы покрыть дефицит, а мы же с профицитом во внешней торговле работаем. Мы эти девять миллиардов покрыли за счет работы на других рынках. А если бы с Россией было нормально, хотя бы небольшой минус, мы бы на других рынках имели плюсы, мы бы богаче были. Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются? Это ненормально.
Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону России, да и мы всегда будем приветствовать такой союз. Может до объединения государств дойдем, но не так же, когда все идет на раздрай. Вот в чем вопрос. Поэтому не парьтесь: я не меньший патриот, чем вы.
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