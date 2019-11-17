«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси

Новости Беларуси. Наши корреспонденты весь день работали на избирательных участках в регионах и готовы рассказать, как там прошел основной день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Добриян, корреспондент:

Мы сегодня наблюдали избирательный процесс за пределами больших городов. У сельчан сразу два повода для хорошего настроения. В 2019 году выборы совпали с профессиональным праздником аграриев – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Это отразилось на общей атмосфере происходящего: приподнятого настроения на избирательных участках в сельской местности никто не скрывал.

Мария Безлюдько, жительница агрогородка Мичуринская:

У меня сегодня такой подъем настроения, потому что мы должны занимать активную гражданскую позицию. Я работаю учителем в школе. Хотела и своих детей привести, чтобы они посмотрели, как это происходит. И рассказываю им, потому что действительно нам очень важно, кто будет у нас депутатом в Палате представителей, какие вопросы будут решаться.

Агрогородок Мичуринская – родина знаменитого не только в Беларуси овощного бренда «Брилево». Передовики одного из крупнейших в стране овощеводческих предприятий и на избирательном участке среди первых. Интересно, что голосуют сельчане, не скрывая свой выбор. Большинство избирателей бюллетени опускали в урну в открытом виде.

Людмила Кошевенко, жительница агрогородка Мичуринская:

Я, например, выбираю молодежь, у которой много задора, много стремления к чему-то новому, передовому. Проголосовала за молодого человека.

Работы у комиссии хватает. Этот сельский участок по количеству избирателей фору может дать многим городским. Несмотря на близость областного центра, население агрогородка постоянно растет: за 10 лет мичуринцев стало на 400 человек больше. Сегодня здесь голосуют 2082 человека.

Александр Сапроненко, председатель участковой избирательной комиссии:

В сельской местности, скажу просто, люди более сознательные и понимают важность этой кампании. Поэтому они активно приходят и голосуют за кандидатов в депутаты.

Те, кто пришел на участок сегодня, проголосовав, уходить не спешили. Хорошее настроение поддерживали коллективы местного Дома культуры. Александр Добриян:

Сегодняшний выбор важен для каждого белоруса. Ведь от того, кто окажется в парламенте, в конце концов зависит будущее наше и наших детей. В глубинке это понимают не хуже, чем в больших городах. Кристина, а что думают об этом женщины, которые буквально накануне выборов стали матерями?

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Каждая женщина, которая испытала радость материнства, желает своему ребенку одного – счастливого будущего в сильном и независимом государстве. В день выборов и закрытые участки открылись для голосования. В больницах, санаториях, профилакториях и даже в родильных домах своим избирательным правом воспользовался каждый белорус и белоруска. Для семьи брестчанки Елены Колодицы ребенок стал первым и долгожданным. Анастасия – так назвали девочку – оказалась нетерпеливой и появилась на свет раньше срока. Выборы застали Елену прямо в родильном доме. Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте

Растет у нас будущий депутат, потому что просыпается первой, будит тут всех. Очень громкая и очень настойчивая девочка у нас, так что, думаю, будет депутатом.

Один из закрытых участков разместился в Брестском областном роддоме. На нем голосуют только женщины – 264 избирательницы. По особым медицинским показаниям этот процесс для новоиспеченных мам проходит прямо в палатах.

Елена Колодица:

Для каждой мамы сейчас главное, чтобы будущее ребенка было обеспечено, чтобы все было хорошо. Поэтому выбирали исходя из того, кто что предлагает.

Диана Пунько:

Чтобы легче было попасть в садик все-таки. Потому что в школу – нету такой проблемы. У меня и у старшей сестры в школу как-то обычно, всегда есть места. А в садик она долго места ждала.