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«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси

17 ноября 2019 19:29
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Новости Беларуси. Наши корреспонденты весь день работали на избирательных участках в регионах и готовы рассказать, как там прошел основной день голосования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-1

Александр Добриян, корреспондент: 
Мы сегодня наблюдали избирательный процесс за пределами больших городов. У сельчан сразу два повода для хорошего настроения. В 2019 году выборы совпали с профессиональным праздником аграриев – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-4

Это отразилось на общей атмосфере происходящего: приподнятого настроения на избирательных участках в сельской местности никто не скрывал.

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-7

Мария Безлюдько, жительница агрогородка Мичуринская:
У меня сегодня такой подъем настроения, потому что мы должны занимать активную гражданскую позицию. Я работаю учителем в школе. Хотела и своих детей привести, чтобы они посмотрели, как это происходит. И рассказываю им, потому что действительно нам очень важно, кто будет у нас депутатом в Палате представителей, какие вопросы будут решаться.

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-10

Агрогородок Мичуринская – родина знаменитого не только в Беларуси овощного бренда «Брилево». Передовики одного из крупнейших в стране овощеводческих предприятий и на избирательном участке среди первых. Интересно, что голосуют сельчане, не скрывая свой выбор. Большинство избирателей бюллетени опускали в урну в открытом виде.

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-13

Людмила Кошевенко, жительница агрогородка Мичуринская: 
Я, например, выбираю молодежь, у которой много задора, много стремления к чему-то новому, передовому. Проголосовала за молодого человека.

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-16

Работы у комиссии хватает. Этот сельский участок по количеству избирателей фору может дать многим городским. Несмотря на близость областного центра, население агрогородка постоянно растет: за 10 лет мичуринцев стало на 400 человек больше. Сегодня здесь голосуют 2082 человека.

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-19

Александр Сапроненко, председатель участковой избирательной комиссии:
В сельской местности, скажу просто, люди более сознательные и понимают важность этой кампании. Поэтому они активно приходят и голосуют за кандидатов в депутаты.

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-22

Те, кто пришел на участок сегодня, проголосовав, уходить не спешили. Хорошее настроение поддерживали коллективы местного Дома культуры.

Александр Добриян: 
Сегодняшний выбор важен для каждого белоруса. Ведь от того, кто окажется в парламенте, в конце концов зависит будущее наше и наших детей. В глубинке это понимают не хуже, чем в больших городах.

Кристина, а что думают об этом женщины, которые буквально накануне выборов стали матерями?

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-25

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Каждая женщина, которая испытала радость материнства, желает своему ребенку одного – счастливого будущего в сильном и независимом государстве. В день выборов и закрытые участки открылись для голосования. В больницах, санаториях, профилакториях и даже в родильных домах своим избирательным правом воспользовался каждый белорус и белоруска.

Для семьи брестчанки Елены Колодицы ребенок стал первым и долгожданным. Анастасия – так назвали девочку – оказалась нетерпеливой и появилась на свет раньше срока. Выборы застали Елену прямо в родильном доме.

Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-28

Растет у нас будущий депутат, потому что просыпается первой, будит тут всех. Очень громкая и очень настойчивая девочка у нас, так что, думаю, будет депутатом.

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-31

Один из закрытых участков разместился в Брестском областном роддоме. На нем голосуют только женщины – 264 избирательницы. По особым медицинским показаниям этот процесс для новоиспеченных мам проходит прямо в палатах.

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-34

Елена Колодица:
Для каждой мамы сейчас главное, чтобы будущее ребенка было обеспечено, чтобы все было хорошо. Поэтому выбирали исходя из того, кто что предлагает.

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-37

Диана Пунько:
Чтобы легче было попасть в садик все-таки. Потому что в школу – нету такой проблемы. У меня и у старшей сестры в школу как-то обычно, всегда есть места. А в садик она долго места ждала.

«Я, например, выбираю молодёжь». Показываем, как голосовали на парламентских выборах в регионах Беларуси-40

Кристина Протосовицкая:
Они еще хоть и маленькие, но уже граждане Беларуси. Сегодня все, что им нужно – это врачебный уход и забота мамы. Но завтра они будут нуждаться в выверенных и точных действиях будущих депутатов. Ведь за каждым их решением судьба миллионов граждан.

Как голосовали в остальных областях Беларуси, смотрите в видеоматериале.

# Выборы-2019 # Александр Добриян # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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